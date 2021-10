V času praznikov imejmo v mislih, da tatovi ne počivajo

V avtomobilu, ki ga pustimo v bližini pokopališč, ne puščajmo vrednejših predmetov na sedežih in drugih vidnih mestih. Prav tako naj ne bodo v vozilu drugi predmeti, ki bi bili zanimivi za storilce, denimo ključi bivališč ali poštnih nabiralnikov, osebni dokumenti, naslov bivanja ali kartice za dostop do garaž. Vozilo dosledno zaklepajmo in pazimo, da ne pustimo ključev v ključavnici.

Ob odhodu je treba zapreti okna, vrata in prtljažnik ter vozilo zakleniti. Parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih pa se izogibajmo.

V primeru vloma v vozilo takoj pokličimo Policijo, do njenega prihoda pa ne smemo ničesar prijemati ali premikati, da ne poškodujemo ali uničimo sledi.

Tudi v primeru sumov nezakonitih ravnanj na pokopališčih, denimo odtujitve različnih predmetov, kot so vaze, kipci in medeninasti predmeti, in v primeru povzročene škode na samih grobovih, pokrivalnih ploščah in spomenikih svetujejo, da sume teh kaznivih dejanj nemudoma prijavimo Policiji.

Ko se odpravimo na pokopališče, kjer je veliko ljudi, bodimo pozorni, da denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov ne nosimo v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov jih imejmo na očeh oz. torbic in košar ne odlagajmo tako, da ostanejo brez nadzora.

Nepridipravi praznike pogosto izkoristijo tudi za druga premoženjska kazniva dejanja, kot so vlomi v hiše, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte. Skrbno preverimo, ali smo zaprli vsa okna in zaklenili vrata za seboj. Doma pa ne smemo hraniti večjih vsot denarja.

Policisti nas vsako leto pred različnimi počitnicami spomnijo tudi, da vredne predmete shranimo v sefe ali blagajne. Pred odhodom pa je po njihovem mnenju priporočljivo, da premete večjih vrednosti, kot so nakit in računalniki, poslikamo in označimo z individualnimi lastnostmi.

V času naše odsotnosti imejmo v hiši oziroma stanovanju prižgano luč, s sosedi pa se dogovorimo, naj bodo pozorni tudi na naš dom, še svetuje Policija.