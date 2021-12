Pred vrati so prazniki, kar pomeni, da bodo tudi poslovalnice bank in hranilnic prilagodile svoj odpiralni čas. V petek in zadnji dan v letu bodo tako odprte le do 12. ure.

Iz Združenja bank Slovenije so sporočili, da bo v času pred božičnimi in novoletnimi prazniki veljal enotni odpiralni čas vseh poslovalnic bank ter hranilnic, članic Združenja bank Slovenije. Poslovalnice bodo v petek, 24. decembra, in v petek, 31. decembra 2021, odprte do 12. ure.