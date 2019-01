V času sečnje nikar s slušalkami v gozd

V gozdu na območju ljubljanskega Grajskega griča bo od torka do petka potekala sečnja dreves. Padlo bo 28 dreves, kar pomeni 31 kubičnih metrov lesa. Zavod za gozdove obiskovalce gozda v tem času naproša, naj se izogibajo delovnemu območju.

Nekatere je te dni presenetilo večje število označenih dreves za sečnjo na območju ljubljanskega Grajskega griča. Prav tako naj bi bilo nekaj dreves že podrtih. Kot so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije, so njihovi gozdarji označili tisto drevje, ki je možno za posek. To je drevje, ki ga je treba odstraniti zaradi zagotavljanja značilnih pogledov (vedut) in obenem pomladitve gozda, v skladu z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024. Vsem obiskovalcem Grajskega griča sporočajo, da bo sečnja označenega drevja potekala predvidoma v dneh od torka, 15. januarja, do petka, 18. januarja 2019. Obiskovalce gozda zato naprošajo, naj se v času sečnje izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev sečnje ter Zavoda za gozdove Slovenije.

V času sečnje in spravila se zaradi lastne varnosti izogibajte delovnemu območju in upoštevajte opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. FOTO: iStock

Za posek je skupaj označenih 28 dreves, to je 31 kubičnih metrov lesa. Lastniki gozda bodo morali po navodilih gozdarjev sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej morajo paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku morajo urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila, še opozarjajo.

Če se na Grajski hrib te dni odpravljate s slušalkami, bodite posebej pozorni, saj na nekaterih območjih poteka sečnja dreves. FOTO: iStock