V času viroz in prehladov sladkarije odsvetovane

Kako torej pred začetkom pouka okrepiti otrokov imunski sistem, da bo čim manj dovzeten za različne okužbe, nenazadnje tudi za novi koronavirus? Strokovnjake smo povprašali, kakšna prehrana je potrebna, koliko gibanja in ali priporočajo tudi uporabo prehranskih dodatkov.

Poenostavljeno povedano, človekov imunski sistem sestavljajo celice, te pa potrebujejo hrano.

"Seveda potrebujejo beljakovine in rabijo tudi antioksidantov, da zmanjšamo oksidativni stres. To pomeni veliko zelenjave in sadja, raznovrstnega, raznobarvnega. Pet na dan recimo pomeni pet različnih barv sadja ali zelenjave," svetuje Andreja Čampa Širca, vodja službe za dietoterapijo in bolniško prehrano na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.

Pomembno je, da imajo otroci redne obroke, ki jih začnejo z zajtrkom, ta pa naj ne bo sladek. Sladkarije v nobenem primeru niso priporočljive, posebej odsvetovane pa so v času viroz in prehladov. "Če svoj organizem dodatno bremenimo z enostavnimi ogljikovimi hidrati, potem ustvarjamo tudi več CO2, kar pomeni, da morajo pljuča še bolj delati. V takem primeru pa je bolje malo manj ogljikovih hidratov in več beljakovin," razlaga Čampa Širca.

Imunski sistem krepi tudi fizična aktivnost, zato naj otroci čim več časa preživijo zunaj, na svežem zraku, priporoča pediater Denis Baš. "Vsaj eno uro dnevno se mora otrok potiti in biti aktiven. Če pa so večji in gledajo televizijo oziroma računalnik, pa naj toliko časa, kolikor ga prebijejo za temi napravami, preživijo zunaj."

Otroci, ki se veliko gibajo, so manj bolni, lažje prenašajo stres in se tudi lažje učijo. Med prehranskimi dodatki pa oba priporočata dodajanje vitamina D, "ker imamo v našem geografskem pasu premalo sonca in ga tudi s prehrano težko dobimo", navaja Baš. Da dodatek vitamina D ne škodi nikomur, seveda v količinah, primernih za otroke, pa dodaja Čampa Širca.

Otrokov imunski sistem pa bodo okrepili tudi dober spanec, hidracija in izogibanje stresu.