V celjski bolnišnici deluje nov robotski sistem za varnejše posege

15 let po tem, ko je Splošna bolnišnica Celje (SB Celje) kot pionir robotske kirurgije v Sloveniji uspešno uvedla robotsko asistirane urološke operacije, tam znova postavljajo mejnike. Z začetkom letošnjega leta so svoje zmogljivosti nadgradili z najsodobnejšim robotskim sistemom da Vinci Xi, ki omogoča še natančnejše in varnejše posege na področju urologije, abdominalne kirurgije ter ginekologije.

V letu 2023 so v bolnišnici dosegli mejnik 3.000 opravljenih robotsko asistiranih operacij prostate. Kot prvi v državi je s tovrstnimi operacijami maja 2010 začel specialist urologije in predstojnik Urološkega oddelka, Sandi Poteko, dr. med.. Nabor se je z operacij prostate razširil še na operacije na ledvicah, sečevodih, mehurju in nadledvični žlezi.

Leta 2015 so robotsko asistirano kirurgijo začeli opravljati tudi na področju abdominalne kirurgije z operacijami raka debelega črevesa in danke. Prvo takšno operacijo je opravil specialist splošne kirurgije in predstojnik Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, prim. asist. mag. Igor Černi, dr. med., s čimer je celjska bolnišnica postavila temelje za razvoj in postala pionirka robotske kolorektalne kirurgije tako v Sloveniji kot na področju celotnega vzhodnega Balkana. Še več, z novembrom 2024 sta tudi specialist ginekologije in porodništva in predstojnik Ginekološko-porodniškega oddelka, mag. Jakob Koren, dr. med., ter specialist ginekologije in porodništva, Goran Buser, dr. med. kot asistent mag. Korena uspešno opravila prvo robotsko asistirano operacijo pri ginekološki pacientki, kar je bil izjemen dosežek za Ginekološko-porodniški oddelek SB Celje, ki tako kot drugi v Republiki Sloveniji izvaja tovrstne posege.

SB Celje je leta 2010 kupila prvi robotski sistem, da Vinci S HD, ki ga je osem let kasneje zamenjala z novejšim modelom, da Vinci Si. V začetku leta 2025 je pričel delovati model da Vinci Xi, ki ga sestavljajo kirurška konzola, robotski stolp, stolp za prenos slike in inštrumenti.

"Operater s posebnimi vodili na kirurški konzoli vodi gibanje in delovanje inštrumentov, ki so pritrjeni na robotski stolp. Slika, ki jo vidi v kirurški konzoli, je tridimenzionalna in desetkrat povečana, inštrumenti se lahko obračajo še bolj fleksibilno kot človeška roka, vgrajeni filter pa odpravi tresenje rok in omogoči izredno natančno gibanje inštrumentov. Te tehnološke rešitve operaterju omogočajo izredno natančno izpeljavo operacije. Dodatne inštrumente operater vstavi v trebušno votlino skozi vodila, ki jih vbode vanjo v spodnjem delu trebuha na sredini ter levo in desno v bližini medeničnih kosti. Rezi na koži so običajno dolgi med 1 in 2 cm, kar pomeni manj bolečin in hitrejše okrevanje v primerjavi s klasično operacijo pri odprtem trebuhu," so opisali.