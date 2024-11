V celjski bolnišnici konec tedna prva operacija na odprtem srcu

Pri SB Celje poudarjajo, da je razvoj kardiologije in nadgraditev zdravljenja s kardiokirurškimi posegi na odprtem srcu ključnega pomena za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov z boleznimi srca . "Z lažjo in hitrejšo dostopnostjo do kvalitetnejšega posega bo zagotovljena krajša čakalna doba za kritično bolne paciente in boljše javno zdravstvo," so navedli.

Ob pričetku dela na oddelku za kardiokirurgijo so po navedbah bolnišnice zaokrožili nekateri dvomi v povezavi z delovanjem in uvedbo programa kardiokirurgije, vzpostavitvijo oddelka za kardiokirurgijo ter nakupom medicinske opreme. Ob tem so poudarili, da je bil nabavni postopek za nakup potrebne opreme izveden transparentno in skladno z določbami zakona o javnem naročanju.

Skupno so za medicinsko opremo porabili dobrih 669.000 evrov z DDV, kar je manj od ocenjene vrednosti projekta. Ta je za pogodbeno opremo znašala 840.530 evrov z DDV, navajajo v bolnišnici. Ob tem je bil potreben tudi nakup potrošnega materiala, njegova vrednost znaša v sedmih letih približno tri milijone evrov.

Zaradi zagotavljanja nujnosti specialne opreme je bolnišnica z družbo Kardio Klokočovnik sklenila tudi 12-mesečno pogodbo o najemu medicinske opreme v vrednosti 253.272 evrov z DDV, s čimer je zagotovljena popolna opremljenost operacijskih dvoran in prostorov za okrevanje po kardiokirurških operacijah, še poudarjajo. Zaradi najema po navedbah SB Celje ni bilo treba izpeljati dodatne investicije v opremo.

Gradbena, obrtna in inštalacijska dela za potrebe ureditve prostorov oddelka so bila zaključena avgusta letos. Dolgoročno je načrt bolnišnice tudi adaptacija seminarja v operativnem bloku, kjer se bo izvajal celoten kardiokirurški operativni program, dodeljen z uredbo, so še dodali.