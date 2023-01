Golob navdušen nad ZD Celje: Ta primer dobre prakse naj se razširi po vsej državi

Da so se s sodelavci soočili s težavami, je dejala tudi direktorica ZD Celje: "Delamo po planu, skrbimo, da nudimo tudi dodatne programe in zadostimo potrebam."

Ob tem je dodal, da si želi, da bi se takšni primeri dobrih praks razširili po celotni državi, "saj se bomo le tako lahko soočali z zdravstvenimi izzivi, ki so pred nami". "Ne želijo se hvaliti s svojimi dobrimi rezultati, a sam menim, da bi se morali prav dobri primeri večkrat pojavljati v medijih. Tako bodo tudi ljudje bolj pomirjeni in razmere bodo posledično boljše," je dejal

Z njim se strinja tudi predsednik vlade Robert Golob , ki je z videnim v ZD Celje pozitivno presenečen in zadovoljen. "Čeprav je s strani države in občine potrebno zagotoviti denar za infrastrukturo, pa je pomembno tudi, kako se z ekipami dela. Ljudje organizacije nikoli ne zapuščajo zaradi neustrezne infrastrukture, pač pa zaradi odnosov," je poudaril ter dodal, da zdravstveni timi v Celju ne odhajajo.

Sprva je spregovoril novi celjski župan Matija Kovač , ki je po obisku ZD Celje in sestanku s tamkajšnjo direktorico dejal, da, čeprav na področju zdravstva obstajajo določeni izzivi, pa njihove zdravstvene ustanove delujejo dobro. "V Celju smo v zadnjih nekaj letih uspeli zagotoviti dobro in hitro oskrbo občank in občanov na primarni ravni," je dejal.

Prva od štirih faz, ki je zdaj zaključena delno, vključuje dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe urgentnega centra do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih ter dokončanje kleti, pritličja in heliporta, so pojasnili v celjski bolnišnici. Razlog za postopno nadomestno novogradnjo je v tem, da bo del nove celjske bolnišnice stal na mestu stavb, v katerih trenutno izvajajo zdravstveno dejavnost.

V novih prostorih, ki jih je zgradil konzorcij podjetij Kolektor Koling, Medicoengineering in Pomgrad, so v začetku letošnjega leta že začele delovati dnevna bolnišnica in anesteziološke ambulante.

Projekt gradnje prve faze so začeli oktobra 2019 s podpisom pogodbe z izvajalci. Vrednost naložbe, ki jo v celoti financira ministrstvo za zdravje, je bila takrat ocenjena na nekaj manj kot 24 milijonov evrov. Končna vrednost bo po pojasnilih bolnišnice znana ob zaključku končnega obračuna. Celotna nadomestna novogradnja bo predvidoma končana konec leta 2026.