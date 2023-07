V celjski bolnišnici pacient osebju grozil z nožem in smrtjo

Hkrati so spomnili na incident, ki se je zgodil januarja, ko je razburjen bolnik poškodoval dva zaposlena. Enemu je lažje poškodoval roko, drugemu pa je s čelnim udarcem zlomil nos, nato pa pobegnil. Eden od poškodovanih je zaradi stresa doživel tudi srčni infarkt. Bolnišnica je takrat varovanje zaposlenih in objekta dvignila na najvišjo raven.

Preteklo soboto je pacient na kardiološkem oddelku Splošne bolnišnice (SB) Celje z nožem in smrtjo grozil zdravstvenemu osebju. Ob prihodu varnostne službe sta varnostnika pacientu odvzela nož ter s pomočjo zdravstvenega osebja preprečila nadaljnje fizično nasilje, so sporočili iz bolnišnice.

Poudarjajo, da nasilje v zdravstvenih ustanovah ni sprejemljivo ter da v strah in negotovost spravlja tako zdravstveno osebje kot tudi druge paciente, ki so priča takim dogodkom.

"Žal lahko skoraj pol leta po napadu poročamo, da smo kljub sprejetim ukrepom in hvalevrednemu delu varnostne službe v tem obdobju zabeležili kar 21 podobnih incidentov, verbalnih in fizičnih, kar je 10 več kot v enakem obdobju lani," so pojasnili.

"Razumemo tesnobo in frustracije zaradi morebitnega dolgega čakanja na obravnavo in izvide, a nasilje ni in nikoli ne bo pravi odgovor za reševanje kakršnih koli problemov. Vsakodnevno izboljšujemo komunikacijo na vseh področjih ter delamo vse, kar je v naši moči, da pacientom zagotovimo čim bolj kakovostno zdravljenje. Zato hvala osebju Splošne bolnišnice Celje, da kljub stresnim situacijam skrbno in vestno opravlja svoje delo, pacientom pa, ker nam še naprej zaupate," so še zapisali.