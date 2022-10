V celjski bolnišnici zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo 47 ljudi

Območje, ki ga napajajo iz tega vodnega vira in kjer bi lahko bila vzorčna povezava s to okvaro, zajema kraje Šešče, Matke, Šempeter, Grušovlje in Ločica ob Savinji. Za ostala območja v Savinjski dolini ni težav na vodovodnih omrežjih in obvestilo o prekuhavanju ne velja.

Takoj zatem je pooblaščeni laboratorij vzel vzorce vode na treh pozicijah na območju Šempetra. Rezultati analize bodo znani v dveh dneh. Kot trdi Primožič, so istočasno tudi obvestili javnost, da voda ni ustrezna in jo je treba prekuhavati. Ta ukrep ostaja v veljavi do preklica.

"Včeraj ob 8.13 smo prejeli klic iz Vrtca Šempeter, da je doma ostalo večje število otrok zaradi trebušnih težav. Takoj smo ukrepali in v skladu z našim protokolom preverili stanje vodnega vira, ki to območje napaja. Ugotovili smo, da je prišlo do tehnične okvare pri pripravi pitne vode. Napako smo odpravili že ob 8.44 ," je pojasnil direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec Jani Primožič.

Župan: Pomoč v bolnišnici je poiskalo 47 ljudi

Župan Žalca Janko Kos je sporočil, da je v stalnih stikih s strokovnim direktorjem SB Celje Francem Vindišarjem, ki mu je zatrdil, da sta bila danes do 9. ure hospitalizirana dva pacienta, v bolnišnici pa je do sedaj poiskalo pomoč 47 ljudi. Po njegovem mnenju se zadeva umirja. "Verjamem, da bo vse skupaj čim prej za nami, vsekakor pa bomo skupaj s komunalo naredili vse, da preprečimo, da se, če je seveda v povezavi z vodo, ne bi nikoli več dogodilo," je dejal in dodal, da je vesel, da se ni zgodilo še kaj hujšega.

"Ko misliš, da se ti po koronavirusu ne more zgoditi nič več novega, pa pride, domnevno v povezavi z oporečno vodo. Lahko zagotovim, da smo tehnično napako že odpravili, to so potrdili v Javnem komunalnem podjetju Žalec. Vzeli so vzorce vode, tako da bo opravljena analiza s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Rezultati bodo znani v dveh dneh," je potrdil tudi Kos. Odredil je tudi, da v JKP Žalec opravijo interni nadzor v zvezi s problematiko, ki bo končan do konca tedna. Nato bo kot predstavnik največje občine v Spodnji Savinjski dolini sklical vse župane občin ustanoviteljic, da to obravnavajo na izredni seji Sveta ustanoviteljev.

Opozoril je, da stoodstotne varnosti ni, ampak morajo biti vselej na varni strani. "Vemo, da sicer v tem trenutku razsajajo razni virusi, ampak vodo moramo imeti v vsakem primeru neoporečno. Počakati moramo torej na rezultate analize NIJZ, na podlagi katerih bomo ugotovili, kakšna je soodvisnost, kaj se je zares zgodilo, in potem ukrepamo naprej. Želim vsem ljudem na vključenem območju, da se pomirijo. Želim, da jih je čim manj prizadelo in da bo ostal le zoprn spomin, ki je za nami. Lahko rečem le, da smo zmogli že vse, pa bomo tudi to!"

Kot smo poročali že včeraj, so na žalski občini sprva domnevali, da je motnje povzročila zakalitev vidnega vira.