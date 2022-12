V celjski bolnišnici zaradi zamenjave identitet prejeli odškodninski zahtevek

V celjski bolnišnici so za Delo potrdili, da so prejeli en odškodninski zahtevek zaradi zamenjave identitet pacientov septembra letos. Odškodninski zahtevek zaradi zamenjave identitet je vložil svojec umrlega bolnika.

V bolnišnici imajo odgovornost zavarovano pri Zavarovalnici Sava in Zavarovalnici Triglav. Pri Savi je letna premija za zavarovanje poklicne odgovornosti vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev 270.067 evrov, pri Triglavu pa imajo odgovornost zavarovano še s t. i. excess polico, katere letna premija za zavarovanje zdravniške odgovornosti znaša 47.352,11 evra, poroča Delo. Višine zavarovalne vsote zaradi poslovne skrivnosti ne razkrivajo.

V Celju se bodo s svojcem človeka, ki so ga pri sprejemu zamenjali, gotovo najprej poskušali pogoditi.

Do zamenjave bolnikov je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra

V celjski bolnišnici je septembra prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V bolnišnici so ju 7. septembra sprejeli in identificirali na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja ZD Sevnica, ki ju je pripeljalo.

V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali. Drugi bolnik je umrl konec septembra.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.