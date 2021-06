Celjska fontana tarča vandalov: neznanci vanjo zlili vsaj deset litrov detergenta in odvrgli stol

Vandalizem tako kot povsod drugod tudi v Celju povzroča škodo in po nepotrebnem obremenjuje javne službe, poudarjajo na občini Celje: "Namerno in povsem nesmiselno uničevanje javne lastnine je nedopustno in obsojanja vredno. Težko ga je preprečiti, lahko pa ga omejimo s postavitvijo kamer in nadzori redarske službe. "

Na območjih, ki so pokrite s kamerami, so storilci zagotovo previdnejši, pravijo na občini: "Tam, kjer imajo občutek, da jih nihče ne vidi, pa namerno uničujejo različno opremo, klopce, igrala in vse, kar jim pride pod roko. Tudi z grafiti na fasadah objektov in na spomenikih povzročajo veliko škodo. Tako so denimo leta 2016 neznani vandali z grafiti popisali Marijin spomenik na Glavnem trgu v Celju, ki je zaščiten kot kulturni spomenik. Zahtevna sanacija, ki so jo opravili konzervatorji, je trajala kar tri mesece. "

Za odstranjevanje grafitov vsako leto v občinskem proračunu zagotovijo 5.000 eurov in na tak način lastnikom zgradb, ki se prijavijo na razpis, pomagajo odpravljati škodo. Koliko jih stane sanacija vseh poškodb, ki jih povzročijo vandali, pa je težko oceniti, ker za to namenjajo sredstva iz različnih virov, so še dodali na občini Celje.