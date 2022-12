V Celju bodo točno opoldne najmlajši prvi vstopili v novo leto

V Pravljični deželi bodo otroci tudi letos prvi odštevali staro leto in točno opoldne vstopili v novega, skupaj z dedkom Mrazom, pravljičnimi vilami in Ireno Vrčkovnik. Z otroškim silvestrovanjem pa se zaključi tudi dogajanje v Pravljični deželi, ki bo do prihodnjega decembra zaprla svoja vrata. Šestnajst dni so otroci prav vsak dan lahko uživali v pravljicah sredi knežjega mesta, rajali s pravljičnimi bitji in zaupali svoje želje in skrivnosti Božičku in dedku Mrazu. "Naj bo leto, ki prihaja, za vse nas pravljično, lepo in prijazno. Želim si, da bi bili odnosi med ljudmi tudi zunaj Pravljične dežele takšni, kot so tu med nami," pa sporoča avtorica projekta Vladimira Skale.

Že 23 let otroci prihajajo v Pravljično deželo sredi mesta, kjer se družijo z vilami in drugimi pravljičnimi bitji, pojejo, plešejo in se veselijo. Posebna sporočila pa otrokom prineseta tudi Božiček in dedek Mraz, ki se v Celje pripeljeta s kočijo. Otroci iz drugih slovenskih krajev v knežje mesto pridejo tudi s posebnimi pravljičnimi vlaki, iz Ljubljane, Maribora in Velenja. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami ta zgodba traja že od leta 2005, pravljične vile pa za animacije poskrbijo tudi na vlakih. Danes pa bo na otroško silvestrovanje prišla še Irena Vrčkovnik, ki bo zabavala otroke in jih skupaj z dedkom Mrazom popeljala v novo leto. Vodja Pravljične dežele Vladimira Skale obljublja, da bodo projekt prihodnje leto še nadgradili in obogatili blagovno znamko, ustvarili svojo prodajalnico, kjer bi bile otrokom na voljo pižame, kape, knjige, zvezki in še kaj na temo pravljičnega dogajanja, vključili bi tudi pravljično animatorko. Pripravili bi natečaj avtorskih fotografij in pravljičnih pesmi. "Če bo le posluh za te ideje in če bodo ljudje pripravljeni pomagati in sodelovati," pravi Skaletova. "Pravljična dežela je izredno lep projekt, ki ga želimo ohraniti in seveda še obogatiti, razvijati blagovno znamko v več smereh. Uspešen je tudi in predvsem zaradi ljudi, ki pri tem sodelujejo, so v srcu dobri in prijazni ljudje, predvsem pa iskreni in jim tudi osebno to pravljično dogajanje v mestu nekaj pomeni. Zato si želim še več takšnih ljudi okoli sebe, da bi s skupnimi močmi ustvarili še bolj čarobno Pravljično deželo za naše najmlajše," dodaja naša sogovornica. Zvečer pa bo silvestrovanje na prostem še za vse ostale Celjane, na Krekovem trgu bodo obiskovalce zabavali Kingstoni.