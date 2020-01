'Zdravniki nismo delavci za tekočim trakom, bolniki pa niso predmeti, ki jih pakiramo v enake škatle'

Na nas se je obrnila bralka, ki je pri 30 letih ostala brez osebnega zdravnika. Družinska zdravnica Katja Žerjav , ki je imela v Zdravstvenem domu (ZD) Celje koncesijo, je to namreč vrnila in "na vrat na nos zaprla svojo ordinacijo za koncesijske zdravstvene obravnave". Kot je še povedala bralka, ima zdravnica na vratih nalepljeno obvestilo, na telefonu pa tajnico, s katero obvešča paciente o prenehanju delovanja.

"Prav tako je navedeno, da mora izvajalec oz. zdravnica Katja Žerjav do dneva prenehanja koncesije obvestiti vse svoje opredeljene zavarovane osebe in da je ZD Celje dolžan prevzeti vse njene opredeljene osebe, ki bodo to želele. Če povzamemo – naloga izvajalke je bila, da svoje paciente seznani o nameri prenehanja dela v javni zdravstveni mreži ter da bo program prevzel ZD Celje," pojasnjujejo. Sicer pa tudi ZZZS pisno obvesti vse paciente, da je njihov zdravnik prenehal delati, a to storijo šele po nastopu datuma prekinitve.

Da je zdravnica Katja Žerjav izvajala dejavnost splošne oziroma družinske ambulante na podlagi podeljene koncesije, so potrdili na celjski območni enoti ZZZS. Kot so pojasnili, sodi omenjena dejavnost na primarno raven, kar pomeni, da je podeljevanje koncesije v pristojnosti občine."S strani Mestne občine Celje smo 29. avgusta 2019 prejeli Odločbo o prenehanju koncesije omenjene zdravnice. Z razlogi za vrnitev koncesije nismo seznanjeni," so sporočili in dodali, da je v odločbi o prenehanju koncesije navedeno, da koncesija preneha veljati 1. januarja 2020, program pa prevzame ZD Celje.

Ima pa celjski ZD od 1. januarja zaposleno novo zdravnico, ki je nasledila program po Katji Žerjav in sprejema nove paciente, pravijo na ZZZS. "Zavarovane osebe, ki so ostale brez osebnega zdravnika, naj čim prej opravijo izbiro novega osebnega zdravnika. Za ta namen se morajo osebno zglasiti v ambulanto zdravnika, pri katerem bodo podpisale izbiro. S sabo morajo imeti kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument. Zavarovane osebe lahko samo nujne storitve uveljavljajo pri katerem koli izvajalcu/ zdravniku. Če je izvajalec/ zdravnik del javne zdravstvene mreže, bo stroške storitev zaračunal ZZZS. Če zavarovana oseba koristi nujne storitve v samoplačniški ambulanti, te storitve plača po ceniku te ambulante, naknadno pa lahko uveljavi povračilo stroškov na ZZZS – ZZZS bo v postopku ugotovil, ali so bile storitve nujne, in v tem primeru stroške povrnil v višini pogodbenih cen," so še dodali.

S celjske občine so sporočili, da je zdravnica ostala brez koncesije zato, ker je dala odpoved, občina pa je dolžna spremembe sporočiti ZZZS, kar je tudi storila. Kakšni so bili razlogi za odpoved koncesiji, smo vprašali tudi omenjeno zdravnico, a nam na naša vprašanja ni odgovorila. Smo pa izvedeli, da je omenjena zdravnica že več časa opozarjala na nevzdržne razmere. Žerjavova je imela sicer 1405 opredeljenih pacientov in je dosegala 80 odstotkov slovenskega povprečja. Ker je zaradi kakovostne obravnave zavračala dodatne paciente, ji je ZZZS grozil s kaznimi po 400 evrov na odklonitev vpisa novega pacienta. "Zdravniki nismo delavci za tekočim trakom, bolniki pa niso predmeti, ki jih pakiramo v enake škatle," je že pred skoraj letom dni povedala.