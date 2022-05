Med šolanjem je gotovo vsakdo pomislil, kako komaj čaka, da bo učenja enkrat konec. A ugotavljamo, da se ves čas česa učimo. Spreminjajoča se družba zahteva nova znanja in razvoj, tudi osebnostni. Ena najučinkovitejših akcij za spodbujanje učenja v vseh obdobjih so Tedni vseživljenjskega učenja, ki so jih letos odprli v Celju.