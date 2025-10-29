V Celju pogrešajo 49-letno Jolando Ovtar

Celjski policisti so sporočili, da je v Celju pogrešana 49-letna Jolanda Ovtar.

Visoka je okoli 165 cm, je močnejše postave in ima svetle, do ramen segajoče lase. Običajno nosi spete v čop. Na desni roki nima kazalca, na zapestju leve roke ima tetovažo.

"Oblečena je v oranžno oziroma roza majico, črne hlače in najverjetneje črno bundo. Obuta je v črne športne copate. Vse, ki so jo opazili prosimo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00," so še sporočili policisti.