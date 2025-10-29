Svetli način
Slovenija

V Celju pogrešajo 49-letno Jolando Ovtar

Celje, 29. 10. 2025 13.12 | Posodobljeno pred 11 minutami

D. S.
Pogrešana 49-letna Jolanda Ovtar je visoka okoli 165 cm, močnejše postave in ima svetle, do ramen segajoče lase. Običajno jih nosi spete v čop. Na desni roki nima kazalca, na zapestju leve roke pa ima tetovažo. Oblečena je v oranžno oziroma roza majico, črne hlače in najverjetneje črno bundo. Obuta je v črne športne copate.

Celjski policisti so sporočili, da je v Celju pogrešana 49-letna Jolanda Ovtar.

Visoka je okoli 165 cm, je močnejše postave in ima svetle, do ramen segajoče lase. Običajno nosi spete v čop. Na desni roki nima kazalca, na zapestju leve roke ima tetovažo.

"Oblečena je v oranžno oziroma roza majico, črne hlače in najverjetneje črno bundo. Obuta je v črne športne copate. Vse, ki so jo opazili prosimo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00," so še sporočili policisti.

Jolanda Ovtar
Jolanda Ovtar FOTO: Pu Celje
celje pogrešana ovtar jolanda policija
