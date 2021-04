V Celju policisti rešili življenje 39-letnemu občanu

O dogodku sta takoj obvestila celjski regijski center za obveščanje in operativno-komunikacijski center celjske policije, ki je na kraj napotil še dva policista, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Pri postopku oživljanja so se policisti izmenjavali do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči ter jim v nadaljevanju pomagali še pri oskrbi osebe in transportu do reševalnega vozila.

Prav hitro in učinkovito delo vseh sodelujočih policistov je bilo ključno, da je 39-letni moški preživel. Zahvala gre tudi uslužbenki celjskega regijskega centra za obveščanje, ki je vse od prejetega klica policistov do prihoda reševalne ekipe na kraj pomagala z napotki za oživljenje osebe.

Celjski policisti so s tem znova dokazali srčnost in zavedanje, da je varovanje življenja ljudi njihovo temeljno poslanstvo, so še zapisali na celjski policiji.