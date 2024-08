V Celju prijeli 17-letnega islamskega skrajneža

Komaj se je v soseščini polegel prah po odpovedi treh koncertov Taylor Swift na Dunaju, ki jih je superzvezdnica morala prečrtati zaradi načrtovanega terorističnega pokola, že so podobne zametke prestregli tudi v Celju. Sova je najprej prišla na sled mlademu skrajnežu, ki je v zaprti spletni skupini širil skrajne ideje in motivacijske videe Islamske države, zato je policija pri njem izvedla racijo. Po naših informacijah gre za 17-letnega tujega državljana iz območja nekdanje Jugoslavije, ki je v Slovenijo prišel pred enim letom. Uradne informacije so skope, pristojni pa so pri tem potrdili osnovno informacijo časnika Delo.

"Obravnavali smo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti /.../ in podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. V okviru preiskave smo pri osumljenemu identificirali začetne znake radikalizacije," so sporočili s Policije.

Osumljenec ni skrival nobenega orožja, eksploziva ali podobno krvavega načrta, kot ga je skovala trojica islamistov na Dunaju. Mladoletnik, ki so ga prijeli celjski policisti, neuradno tudi ni bil pripadnik katere od znanih terorističnih organizacij, ampak se je radikaliziral sam. In so pri njem odkrili motivacijski govor v tujem jeziku, kar bi lahko predstavljal dokaz novačenja skrajnežev.

Najbolj znan slovenski džihadist, ki je aktivno novačil islamske borce in smo ga pred leti razkrili na naši televiziji, je sicer Rok Žavbi. Zaradi terorizma je bil v Italiji obsojen na dve leti zapora. Ko je odsedel kazen in so ga zahodni sosedje izgnali iz države, pa napadel novinarsko ekipo, ki je o tem poročala.

Primer tujega skrajneža iz Celja sicer kaže, da Slovenija ni imuna na globalne teroristične grožnje. A jih obveščevalci in organi pregona za zdaj pravočasno odkrivajo.