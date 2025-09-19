Nevaren vonj sredi Celja, poziv gasilcev: Zaprite vrata in okna

V industrijskem obratu na Cesti v Trnovlje v bližini trgovskega središča Planet Tuš Celje so prebivalci zaznali dražeč vonj. Gasilci so po intervenciji pojasnili, da sumijo, da je puščal amoniak, ki je znan po tem, da draži oči in dihala.

"Okoli 20.30 je bil na območju Mariborske ceste v Celju natančneje okolica Trgovskega centra Planet Tuš zaznan močan dražeč vonj. Okoliške prebivalce pozivamo, da se ne zadržujejo v okolici trgovskega centra, da zapirajo vrata in okna na stanovanjskih objektih ter da ne ovirajo dostopa in dela intervencijskih služb," so v skupnem pozivu zapisali na Mestni občini Celje in celjski poklicni gasilski enoti.