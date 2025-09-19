Svetli način
Slovenija

Nevaren vonj sredi Celja, poziv gasilcev: Zaprite vrata in okna

Celje, 19. 09. 2025 23.34 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

V Celju so pri trgovskem centru Planet Tuš zaznali dražeč vonj. Obstaja sum, da gre za amoniak, gasilci pa prebivalce pozivajo naj se ne zadržujejo na tem območju in zaprejo vrata ter okna svojih domov.

V industrijskem obratu na Cesti v Trnovlje v bližini trgovskega središča Planet Tuš Celje so prebivalci zaznali dražeč vonj. Gasilci so po intervenciji pojasnili, da sumijo, da je puščal amoniak, ki je znan po tem, da draži oči in dihala.

"Okoli 20.30 je bil na območju Mariborske ceste v Celju natančneje okolica Trgovskega centra Planet Tuš zaznan močan dražeč vonj. Okoliške prebivalce pozivamo, da se ne zadržujejo v okolici trgovskega centra, da zapirajo vrata in okna na stanovanjskih objektih ter da ne ovirajo dostopa in dela intervencijskih služb," so v skupnem pozivu zapisali na Mestni občini Celje in celjski poklicni gasilski enoti.

Gasilci pozivajo k zapiranju vrat in oken.
Gasilci pozivajo k zapiranju vrat in oken. FOTO: Bobo

 

