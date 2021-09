Srečanje Janše in Orbana: imela bosta skupno sejo vlad

"Skupna seja vlad je namenjena pregledu intenzivnega bilateralnega sodelovanja na področju gospodarstva, infrastrukture, obrambe, notranjih zadev, kulture, znanosti in narodnih manjšin," so ob tem zapisali na Ukomu. Kot so dodali, imata Slovenija in Madžarska "prijateljske in razvejane odnose".

Srečanje sovpada z otvoritvijo 53. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, kjer je letos Madžarska država partnerica. "Slovenija v tem vidi potrditev, da Madžarska v naši državi prepoznava priložnost za nadaljnje poglabljanje gospodarskega sodelovanja," menijo na Ukomu.

Srečanja predsednikov vlad Republike Slovenije in Madžarske se bodo udeležili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za obrambo Matej Tonin, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Stanislav Raščan, državni sekretar na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič ter direktor urada za narodnosti Stane Baluh.

Madžarsko delegacijo pa bodo sestavljali predsednik vlade Viktor Orban, minister brez listnice in podpredsednik vlade Zsolt Semjen, minister za notranje zadeve Sandor Pinter, minister za obrambo Tibor Benko, minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto ter minister za človeške vire Miklos Kasler.

Po ločenih bilateralnih srečanjih posamičnih ministrov se bosta delegaciji sestali na plenarnem zasedanju, ki bo potekalo v obliki delovnega kosila. "Na koncu kosila bo sprejeta skupna izjava," so sporočili z Ukoma.

Srečanje se bo zaključilo z novinarsko konferenco, na kateri bosta sodelovala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in madžarski minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto.