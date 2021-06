V Celju se začenja sojenje v zadevi Teš 6

Zahtevo za izločitev predsednice senata Mojce Turinek je podal zagovornik prvoobtoženega Uroša Rotnika , odvetnik Mitja Jelenič Novak . To je zahteval, ker je Mojca Turinek v lanskem kazenskem postopku Rotniku izrekla obsodilno sodbo, a mu ni uspelo. Zato bo sedaj stekel prvi predobravnavni narok zoper enajst fizičnih in dve pravni osebi, ki jih obtožnica bremeni 24 kaznivih dejanj.

Prvoobtoženi je nekdanji direktor Teša Rotnik, ki mu tožilstvo očita storitev dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic in dveh kaznivih dejanj pranja denarja.

Kriminalisti so prva obvestila glede domnevnih nepravilnosti okrog gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) začeli zbirati leta 2010, junija 2012 so se začele hišne preiskave. Ovadba je bila vložena oktobra 2014. Mesec dni pozneje je tožilstvo na okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti enajstim osumljencem na čelu z Rotnikom.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili domnevno 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri gradnji Teša 6. Cena projekta naj bi se zaradi slabega vodenja podražila na 1,41 milijarde evrov, čeprav bi morala prvotno znašati 650 milijonov evrov. Gre za eno najobsežnejših obtožnic v Sloveniji, saj ima 1332 strani in 43.000 prilog. Obdolženim grozi zaporna kazen do 20 let, zadeva pa bo zastarala leta 2028.