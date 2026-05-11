Slovenija

V Celju obsežen požar, na pomoč air tractorja

Celje, 11. 05. 2026 10.40 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
Anja Kralj
Air tractorji na Brniku

V Celju je zagorelo na grajskem hribu v bližini celjskega gradu. Kot je pojasnil vodja intervencije celjskih poklicnih gasilcev Boris Žnidarko, gre za požar na nedostopnem terenu pod dvema daljnovodoma. Zaradi gašenja sta ta izklopljena, zato je kar nekaj občanov brez električne energije. Kot je pojasnil, požar še ne ogroža hiš, pomoč pri gašenju pa zaradi težkih razmer prihaja tudi iz zraka.

Zjutraj malo pred osmo uro so bili gasilci obveščeni o požaru na grajskem hribu v bližini celjskega gradu. Takoj so aktivirali dve enoti. Ker gre za nedostopen teren pod daljnovodi, suh teren, naklon in veter, se je ta začel hitreje širiti. Pri gašenju zdaj sodeluje osem prostovoljnih društev in poklicna enota, na terenu je okoli 90 gasilcev. Na pomoč so prišle tudi zračne sile, na požarišče je že prišel prvi air tractor, še eden prihaja v kratkem, je pojasnil Žnidarko. 

Požar je zajel približno 16.000 kvadratih metrov gozdnate površine.

Kot je dodal, naj prebivalci v neposredni bližini zapirajo okna. Se pa požar uspešno lokalizira, da bo popolnoma pogašen, pa bo trajalo še nekaj časa. Računajo, da bo požar pomagala pogasiti tudi hladna vremenska fronta. Ogenj zaenkrat ne ogroža hiš, ker pa je požar pod dvema daljnovodoma, kar nekaj odjemalcev v neposredni bližini nima električne energije, saj sta ta zaradi gašenja izklopljena.

celje požar

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

brabusednet
11. 05. 2026 11.13
Saj bo to napovedano deževje z točo pogasilo popoldne.Vzrok požara pa tako ne bo znan,kot nedavno na Pohorju.
BBcc
11. 05. 2026 11.09
Hvala vladi, ki je bila sposobna nabaviti vse to.👍
brabusednet
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna svoji pokojni mami
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
