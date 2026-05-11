V Celju obsežen požar, na pomoč air tractorja

Zjutraj malo pred osmo uro so bili gasilci obveščeni o požaru na grajskem hribu v bližini celjskega gradu. Takoj so aktivirali dve enoti. Ker gre za nedostopen teren pod daljnovodi, suh teren, naklon in veter, se je ta začel hitreje širiti. Pri gašenju zdaj sodeluje osem prostovoljnih društev in poklicna enota, na terenu je okoli 90 gasilcev. Na pomoč so prišle tudi zračne sile, na požarišče je že prišel prvi air tractor, še eden prihaja v kratkem, je pojasnil Žnidarko.