V Celju obsežen požar, na pomoč air tractorja

Zjutraj malo pred osmo uro so bili gasilci obveščeni o požaru na grajskem hribu v bližini celjskega gradu. Takoj so aktivirali dve enoti. Ker gre za nedostopen teren pod daljnovodi, suh teren, naklon in veter, se je ta začel hitreje širiti. Pri gašenju zdaj sodeluje osem prostovoljnih društev in poklicna enota, na terenu je okoli 90 gasilcev. Na pomoč so prišle tudi zračne sile, na požarišče je že prišel prvi air tractor, še eden prihaja v kratkem, je pojasnil Žnidarko.
Požar je zajel približno 16.000 kvadratih metrov gozdnate površine.
Kot je dodal, naj prebivalci v neposredni bližini zapirajo okna. Se pa požar uspešno lokalizira, da bo popolnoma pogašen, pa bo trajalo še nekaj časa. Računajo, da bo požar pomagala pogasiti tudi hladna vremenska fronta. Ogenj zaenkrat ne ogroža hiš, ker pa je požar pod dvema daljnovodoma, kar nekaj odjemalcev v neposredni bližini nima električne energije, saj sta ta zaradi gašenja izklopljena.
