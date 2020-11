Praznične lučke zasvetile tudi v Celju

Zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa so se letos na Zavodu Celeia Celje odločili, da del predvidenih aktivnosti preselijo na družbena omrežja in splet. Skupaj z Almedio smo pripravili niz videovsebin, ki jih bodo predvajali na naših kanalih in na TV Celje.



V uvodnem videonagovoru so prižig lučk ovekovečili nagovor župana Mestne občine Celje Bojana Šrota ter nekaj glasbenih točk dijakov celjskih srednjih šol. Nagovor celjskega župana so predvajali tudi preko avdio-vizualne zavese na Krekovem trgu. Do konca decembra predvidevajo predvajanje različnih videoposnetkov na adventne nedelje, ob Miklavžu, Božiču in Silvestrovem.

Ob ustvarjanju prazničnega decembra so v Celju navkljub vsem omejitvam in posebnim razmeram zasledovali cilj, da občankam in občanom pričarajo pravljično vzdušje in jim ponudijo nekaj trenutkov za razvedritev, "veselje in radost, ki so letos vsem pošteno manjkali". Kot so zapisali so dali letos poudarek na praznično krasitev mesta, svetlobne elemente, foto kotičke, Božičkov kotiček, lanterne, adventni venček in druge podrobnosti, ki jih bo opazil vsak mimoidoči.