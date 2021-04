V Celju že 11 let operirajo s pomočjo robotskega kirurga

Kirurg Sandi Poteko, specialist urologije, je prvi v Sloveniji operiral s pomočjo robota. Prihodnji mesec bodo v Celju v senci epidemije praznovali 11 let robotske kirurgije. "Poseg izvedemo tako, da roke robota napeljemo v predel operativnega polja, in potem te roke robota upravlja kirurg, ki operira. Upravljamo ga s konzolo in operater ne stoji ob bolniku, ampak je nekoliko oddaljen," razlaga Poteko.

Robotski sistem omogoča povečano tridimenzionalno sliko in zelo dobro gibljivost instrumentov, kar pomeni tudi natančnejši poseg.

Da ni niti malo dvomil o odločitvi, da mu raka prostate operirajo s pomočjo robota, danes pravi Franc Hočevar, ki je bil v Celju med prvimi operiran na tak način. "Vse sem si tehnično razlagal. Kirurg sicer z rokami uravnava te cevke, ki so podaljšane v telo. Da se to dogaja s pomočjo robota, ki lahko bolje nadzoruje te gibe in ima boljši pregled, pa se mi ne zdi noben razlog za kakršne koli pomisleke," pojasnjuje Hočevar.