Slovenija

V celoti bo zaživel nov sistem nadzora na zunanjih mejah EU

Ljubljana, 09. 04. 2026 10.08 pred 45 minutami 3 min branja 7

Avtor:
STA Ti.Š.
Mejna kontrola na letališču

Z jutrišnjim dnem bo v državah schengenskega območja v celoti zaživel elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa državljanov tretjih držav. Sistem EES se v Sloveniji na petih mednarodnih mejnih prehodih izvaja že od 10. marca, je pojasnila policija.

V Sloveniji je sistem EES vzpostavljen na mejnih prehodih na letališčih Brnik, Maribor in Portorož ter na mejnih prehodih za mednarodni morski promet v Kopru in Piranu.

V okviru mejne kontrole odslej ne bo več žigosanja potnih listov državljanov tretjih držav, ki v schengensko območje vstopajo za krajše obdobje, nadomešča ga obvezen vnos podatkov o teh državljanih v sistem EES. Ta bo elektronsko beležil vstope in izstope, zavrnitve vstopov ter podatke iz potnih listin, prstne odtise in fotografije potnikov.

V sistem EES so vključene vse članice EU (razen Cipra in Irske) ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Države so sistem postopoma začele uvajati 12. oktobra na vseh zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in v pristaniščih. V polletnem prehodnem obdobju so na mejah v sistem postopoma elektronsko vnašali osebne in biometrične podatke potnikov iz tretjih držav, a so jim prav tako še vedno žigosali potne liste.

V času postopnega uvajanja EES so se pojavile nekatere kritike. Evropska podružnica Mednarodnega sveta letališč, združenje Airlines for Europe in Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA so februarja v skupnem pismu opozorili, da bo zaradi tega sistema v poletnih mesecih prihajalo do resnih motenj na letališčih.

Na težave zaradi novega sistema so v zadnjih mesecih opozorili tudi prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije, ki zahtevajo poenostavitev postopkov na schengenskih mejah.

FOTO: Profimedia

Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve pri Evropski komisiji pa je ob koncu marca na svoji spletni strani izpostavil nekatere prednosti in prve dosežke novega sistema. Navedel je, da je bilo od začetka uporabe v EES zabeleženih več kot 45 milijonov prehodov meja, več kot 24.000 ljudem pa je bil iz različnih razlogov zavrnjen vstop v schengensko območje.

Sistem EES je po navedbah generalnega direktorata pomagal identificirati več kot 600 oseb, ki so predstavljale varnostno tveganje za Evropo. Tem ljudem je bil zavrnjen vstop, poleg tega pa so bili evidentirani v sistem. Če bodo te osebe prek EES poskusile vstopiti skozi drugo državo, bodo torej tamkajšnji mejni organi lahko videli, da so jim drugje vstop zavrnili.

V šestmesečnem prehodnem obdobju je slovenska policija zabeležila več kot 80.000 vnosov v sistem EES, 25 osebam pa je na slovenskih zunanjih schengenskih mejah zavrnila vstop, so povedali na Policiji. Vzrok za zavrnitev je bil največkrat nepopolna dokumentacija, ki opravičuje vstop in razloge za prebivanje, so pojasnili in dodali, da s sistemom večjih težav niso imeli.

Primer iz Romunije

Ker sistem hrani biometrične identifikatorje, je sedaj lažje odkriti zlorabe identitete, saj lahko na vsakem mejnem prehodu potnikove prstne odtise in fotografije obraza preverijo z biometričnimi podatki, ki so shranjeni v sistemu, je še zapisal generalni direktorat. Navedel je primer iz Romunije, kjer so s pomočjo biometričnih podatkov ugotovili, da je neka oseba uporabljala dve različni identiteti z različnimi dokumenti. Nadaljnja preiskava je pokazala, da so različne države tej osebi že trikrat zavrnile vstop na schengensko območje.

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
09. 04. 2026 10.54
Cvetke, a to velja tudi za zeleno mejo? NE! Tam je pa "situacija pod nadzorom" kajne, mi pa tramvaji. Mr.sh.
peglezn
09. 04. 2026 10.52
sistem bo zaživel na 5 mejnih prehodih, v glavnem letališčih. če preplavaš kolpo, v tem sistemu nisi... pomeni, da nisi varnostno tveganje itd.
Kameleon Kiddo
09. 04. 2026 10.39
Lahko tudi evro vrnemo pa nazaj na tolar? Ker odprte meje so bile korencek na palici
proofreader
09. 04. 2026 10.27
Europol je danes razkril tihotapsko mrežo, ki je uporabljala ponarejene dokumente za vstop v Schengen. Zaslužili naj bi vsaj 3 milijone evrov.
proofreader
09. 04. 2026 10.22
V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 78 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 74 na območju PU Novo mesto, 2 na območju PU Koper, 2 na območju PU Ljubljana. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Bangladeša (21), Sudana (9), Egipta (8).
patogen
09. 04. 2026 10.16
Bo ta sistem nadzora tudi na bregovih Kolpe in Sotle?
Lark
09. 04. 2026 10.14
Se pravi spet birokracija, kompliciranje ipd., za tiste, ki spoštujejo zakone... Za znanstvenike iz Lampeduse pa naprej vse po starem...
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Prepoznate te legendarne angelčke?
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Komar
