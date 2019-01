V čem je skrivnost vse večje priljubljenosti Marjana Šarca?

PremierMarjan Šarec je po zadnji javnomnenjski raziskavi Ninamedie najbolj cenjen politik v državi. Njegova vlada beleži rekordne odstotke, njegova stranka je z vrha izrinila Janševo SDS, sam pa je po priljubljenosti prehitel predsednika države Boruta Pahorja

Čeprav je v anketi časnika Dnevnik in RTV Slovenija tokrat v vseh kategorijah pometel s politično konkurenco, pa premier na krilih javnomnenjske podpore ne nazdravlja s šampanjcem: "Veste, da enkrat gre gor, enkrat gre dol. Anketa še ne pomeni nič. Nas čaka trdo delo. Nas čaka še veliko projektov za narediti," je dejal.



Katere konkretne reforme in v kakšnem vrstnem redu ima v mislih, ne pove. Podpora javnosti pa je gotovo tudi posledica rekordnih pririvov v državno blagajno in cvetočega gospodarstva, ki omogočata kupovanje prvih političnih bonbončkov. "Napovedi, ki jih je dala koalicija do sedaj, je realizirala. In zaradi te realizacije, je marsikomu že v tem trenutku bolje v državi, kakor je bilo pred letom dni," je prepričan predsednik državnega zbora in prvak SD Dejan Židan.



Podoben trend rasti podpore Šarcu v zadnjih mesecih beležijo tudi pri inštitutu Mediana, ki raziskave opravlja za našo televizijo. Razlog za uspeh pa direktorica družbe Janja Božič Marolt brez dlake na jeziku pripisuje: "V slovenski zgodovini najcenejšemu glasu javnomnenjske podpore. Lahko bi sklepali, da je 29 evrov povišice neto minimalne plače za 70.000 zaposlenih v Sloveniji tisti vzgib, ki je lahko da pripomogel k povečanju njegove priljubljenosti."



Rezultat je še toliko bolj zanimiv, ker je novinec v parlamentu z vrha izrinil dva težkokategornika, ki slovensko politično sceno krojita že vse od osamosvojitve. Borut Pahor, ki je Šarca na predsedniških volitvah premagal le za las, je takole komentiral zdrs s prvega mesta najbolj cenjenih politikov: "Se mi zdi, da je ta podpora in to zaupanje prišlo v pravem času, da bo vladi dalo zalet za te ukrepe."



Medtem se je prvak SDS Janez Janša na izgubo prvega mesta med strankami odzval s ciničnim tvitom in namigoval na politično zaroto nekdanje konkurence. Strankin podpredsednik, evropski poslanecMilan Zver pa je v podobnem duhu dodal še domnevno medijsko dimenzijo: "Mainstream mediji, dominantni mediji, so ga kar močno podpirali in to očitno podpirali in to očitno izraža tudi javno mnenje."



Šarca kmalu v parlamentu čaka tudi ustavna obtožba SDS in SNS zaradi neizpolnjevanja ustavne sodbe o državnem financiranju zasebnega šolstva. Pri čemer bi lahko prav opozicija - ob neuspehu obtožbe - Šarcu sama dodala še nekaj poceni političnih točk.