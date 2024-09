V čem vse smo Slovenci najboljši na svetu?

Rekordi so vedno zanimivi, četudi so nenavadni. Slednje zgovorno dokazuje Guinnessova knjiga rekordov, ki je že 70 let svetovni založniški fenomen. Sedaj so predstavili slovensko izdajo za prihodnje leto in v njej imamo tudi Slovenci sedem rekordov - tako vrhunskih športnikov kot prebivalcev podzemlja. Med rekordi je sicer največ športnih, recimo Tadej Pogačar, ki je največkrat oblekel majico za najboljšega mladega kolesarja na Tour de Francu, in Janja Garnbret z največ zlatimi medaljami na svetovnih prvenstvih v plezanju. In v čem še smo Slovenci najboljši na svetu?