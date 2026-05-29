V centru Ljubljane kraljevala znanost

Ulice Ljubljane so zavzeli znanstveniki. Hiša eksperimentov že 17. leto organizira Znanstival, festival, na katerem otroci in otroci po srcu eksperimentirajo in se preizkušajo v razumevanju fizike, matematike, kemije, biologije, tehnike in še in še. Obiskovalce čaka več kot 100 znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Dan pred finalom lige prvakov so spoznavali tud, kakšna znanost je v resnici nogomet. In kakšno je vzdušje, ko znanost iz laboratorijev stopi na ulice?