S strehe ljubljanskega Šumija na avtomobil padel večji kos pločevine

"Policisti so na kraju po doslej znanih informacijah ugotovili, da je voznik osebnega vozila stal pri rdeči luči na semaforju Slovenske ceste v Ljubljani, ko je na streho vozila padel kovinski predmet (pločevina). Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je na vozilo padel pločevinast del obrobe okna z bližnje stavbe in povzročil škodo na vozilu," so nam sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

K sreči v dogodku ni bil nihče poškodovan, saj je ob robu ceste tudi kolesarska steza, pod nadstreškom pa širši pločnik.

Kot je razvidno s posnetkov, so kraj z varnostnim trakom najprej zavarovali varnostniki, kasneje so si prizorišče ogledali tudi policisti. Ožji kos pločevine naj bi bil dolg okoli 2,5 metra.