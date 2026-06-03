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Slovenija

Robotski poštar na ulicah prestolnice

Ljubljana, 03. 06. 2026 14.34 pred 22 dnevi 2 min branja 18

Avtor:
STA L.M.
Poštarski robot v centru Ljubljane

Pošta Slovenije in Mestna občina Ljubljana sta predstavili asistirano robotsko dostavo, s katero med drugim naslavljajo izzive trajnostne mobilnosti in pomanjkanja kadra. Vozilo bodo zdaj en mesec pilotno testirali v središču prestolnice, v Pošti pa načrtujejo postopno širitev na vsa večja slovenska mesta.

Vozilo za asistirano robotsko dostavo bo v času testiranja vozilo s hitrostjo tri kilometre na uro pod nadzorom osebe, ki se bo nahajala v njegovi bližini. Maksimalna hitrost, ki jo sicer lahko doseže to vozilo, je 60 kilometrov na uro, je v izjavi za medije pojasnil ljubljanski mestni svetnik in direktor družbe AV Living Lab Daniel Avdagič.

V času obdobja testiranja bodo vozilo uporabljali v središču Ljubljane. Na osnovi ugotovitev in izkušenj pa bodo to območje začeli širiti, sčasoma pa želijo ta vozila pripeljati v vsa večja mesta.

Poštarski robot v centru Ljubljane
Poštarski robot v centru Ljubljane
FOTO: Luka Kotnik

Vozilo je na voljo v različnih konfiguracijah, trenutno preizkušajo različico, ki ima šest kubičnih metrov prostornine in lahko prevaža do tono tovora. Skozi testiranje bodo nato ugotovili, katera je najbolj primerna konfiguracija, je povedal Avdagič.

Novo vozilo ima sicer možnost avtonomne vožnje, lahko pa ga upravlja oseba na daljavo ali pa prek daljinskega vodenja v njegovi bližini.

Sprva bo asistirana robotska dostava na voljo za gostince, trgovce in storitveni sektor, je še dejal Avdagič.

Kot sta na predstavitvi projekta v ljubljanski mestni hiši poudarila vodja inovacij v Pošti Slovenije Kristijan Perčič in direktor divizije IKT-rešitve Slavko Ovčina, so se navade ljudi v zadnjih letih precej spremenile, predvsem se je povečala dobava pošiljk. Spremenili so se tudi prometni režimi ter okrepila pričakovanja ljudi glede trajnosti.

To prinaša številne izzive, tako z vidika ogljičnega odtisa kot tudi pomanjkanja delovne sile. Asistirana robotska dostava tako po prepričanju Pošte Slovenije predstavlja pomemben korak v razvoju trajnostne, pametne in uporabnikom prijazne mestne logistike, ki lahko prispeva k učinkovitejši oskrbi mestnega jedra, manjši prometni obremenitvi, tišji dostavi in razvoju novih urbanih storitev.

Poštarski robot v centru Ljubljane
Poštarski robot v centru Ljubljane
FOTO: Luka Kotnik

Generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar je ob tem izpostavil, da je pošta trenutno v eni največjih faz preobrazbe svojega delovanja. V zadnjih štirih letih so tako v digitalizacijo vložili več kot 15 milijonov evrov, preko 10 milijonov evrov investicij pa načrtujejo v naslednjem strateškem dokumentu.

Ljubljanski župan Zoran Janković je izrazil prepričanje, da bodo Ljubljančani sprejeli nov način avtomatizirane dostave v mestnem središču. Pričakuje tudi, da bo ta projekt prispeval k zmanjšanju števila dostavnih avtomobilov v mestnem središču.

Po predstavitvi je sledil tudi praktični prikaz dostave na relaciji Mestna hiša–trgovina Soline, kjer je bila izvedena prva simbolična dostava z novim dostavnim vozilom.

Pošta Slovenije robotska dostava Ljubljana mobilnost
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KOMENTARJI18

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Amenhotep
03. 06. 2026 17.51
Kaj ti pomaga robot, zraven katerega mora peš hodit še en poštar. Pa naj ta poštar razvaža.
Odgovori
+4
4 0
oježeš
03. 06. 2026 18.18
Seveda, poštar naj prevaža slabo tono tovora. Zakaj že? Vsak začetek terja nekaj časa, da se stvari postavijo na svoje mesto. Poštar mor tudi oddati paket, drugače bi posamezniki lahko kar izbirali kaj bodo vzeli poleg svojega naročila.
Odgovori
-2
0 2
stoinena
03. 06. 2026 18.39
lahko bi bil na kodo kot avtomati za kavo, ti da kar si naročil. je pa res da je super če poštarja ne natovoriš, ker gre hrbtenica. ker prevaža ta robot veliko tovora pa verjetno rabiš manj poštarjev. pa še električen je. za začetek je ok. sčasoma bo zmožen poklicati na telefon in boš dobil samo svoj paket. ali obvestilo, da te ni bilo in pejt na pošto.
Odgovori
0 0
flojdi
03. 06. 2026 17.50
Kul./.razglednica je s cipra rabila pol leta.iz beograda dva meseca. Roboti bodo vse uštimal.stavim.karkoli.
Odgovori
0 0
oježeš
03. 06. 2026 18.20
Pred časom je voščilo iz Kranja v Kranj skoraj čez cesto, potovalo skoraj teden dni.
Odgovori
+2
2 0
JanezNovak13
03. 06. 2026 19.12
@oježeš: to je vse v skladu z Zakonom o poštnih storitvah in
Odgovori
+2
2 0
flojdi
03. 06. 2026 20.12
Razglednice na moje ime zbiram oz imam zbrane vse od prve iz leta 1962. Včasih so običajno Kamorkoli prišle v enem dnevu;največ dveh. Dons je vse blizu ocitno postalo strasno dalec
Odgovori
0 0
gullit
03. 06. 2026 17.32
Kul. čimveč teh robotov, ker poštarji nimajo časa dostavljati, samo pustijo listek ali v zadnjem primeru ko sem ga čakal, je samo pustil sms, ker vam nismo dostavili pošiljke, se prosim zglasite...
Odgovori
+2
2 0
rok1211
03. 06. 2026 17.21
upam da vzame službe vsem INDIJCEM
Odgovori
+3
3 0
gregaana
03. 06. 2026 16.31
Haha nic ne bo iz tega ,smo daleč daleč za ostalimi v svetu.
Odgovori
+0
2 2
Burgman
03. 06. 2026 16.27
A v mestu so vsi doma da pakete vsem izroči
Odgovori
+3
3 0
Perovskia
03. 06. 2026 16.26
Pomanjkanje kadra. Ce bi clani uprave apustil placo za 5% ne bi bilo tezav
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
03. 06. 2026 16.04
Sledi pa Robocop
Odgovori
+3
3 0
galeon
03. 06. 2026 14.38
Spet nekaj na horuk. Za vozilo ni nobene zakonske podlage, da bi lahko bil v javnem prometu. Po pločnikih ne sme vozit, po cesti tudi ne. Ni kategorizirano v nobenem zakonu. Ob prvi nesreči bo velik problem. Beeee.
Odgovori
+2
5 3
CorbaMorba
03. 06. 2026 14.47
Še dobro, da preverjena, uzakonjena vozila ne povzročajo nesreč.
Odgovori
+0
2 2
Bananistanec
03. 06. 2026 16.13
Uzakonjena vozila ne povročajo nesreč, te povzročajo uporabniki
Odgovori
+4
4 0
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