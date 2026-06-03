Robotski poštar na ulicah prestolnice

Vozilo za asistirano robotsko dostavo bo v času testiranja vozilo s hitrostjo tri kilometre na uro pod nadzorom osebe, ki se bo nahajala v njegovi bližini. Maksimalna hitrost, ki jo sicer lahko doseže to vozilo, je 60 kilometrov na uro, je v izjavi za medije pojasnil ljubljanski mestni svetnik in direktor družbe AV Living Lab Daniel Avdagič. V času obdobja testiranja bodo vozilo uporabljali v središču Ljubljane. Na osnovi ugotovitev in izkušenj pa bodo to območje začeli širiti, sčasoma pa želijo ta vozila pripeljati v vsa večja mesta.

Poštarski robot v centru Ljubljane FOTO: Luka Kotnik

Vozilo je na voljo v različnih konfiguracijah, trenutno preizkušajo različico, ki ima šest kubičnih metrov prostornine in lahko prevaža do tono tovora. Skozi testiranje bodo nato ugotovili, katera je najbolj primerna konfiguracija, je povedal Avdagič. Novo vozilo ima sicer možnost avtonomne vožnje, lahko pa ga upravlja oseba na daljavo ali pa prek daljinskega vodenja v njegovi bližini. Sprva bo asistirana robotska dostava na voljo za gostince, trgovce in storitveni sektor, je še dejal Avdagič.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Poštarski robot v centru Ljubljane Luka Kotnik

Poštarski robot v centru Ljubljane Luka Kotnik

Poštarski robot v centru Ljubljane Luka Kotnik

Poštarski robot v centru Ljubljane Luka Kotnik

Poštarski robot v centru Ljubljane Luka Kotnik









Kot sta na predstavitvi projekta v ljubljanski mestni hiši poudarila vodja inovacij v Pošti Slovenije Kristijan Perčič in direktor divizije IKT-rešitve Slavko Ovčina, so se navade ljudi v zadnjih letih precej spremenile, predvsem se je povečala dobava pošiljk. Spremenili so se tudi prometni režimi ter okrepila pričakovanja ljudi glede trajnosti. To prinaša številne izzive, tako z vidika ogljičnega odtisa kot tudi pomanjkanja delovne sile. Asistirana robotska dostava tako po prepričanju Pošte Slovenije predstavlja pomemben korak v razvoju trajnostne, pametne in uporabnikom prijazne mestne logistike, ki lahko prispeva k učinkovitejši oskrbi mestnega jedra, manjši prometni obremenitvi, tišji dostavi in razvoju novih urbanih storitev.

Poštarski robot v centru Ljubljane FOTO: Luka Kotnik