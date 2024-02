V centru za usposabljanje Draga spolno zlorabljena dva varovanca

Slovenske novice so poročale, da sta bila storilca kaznivega dejanja v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga varuha. Oba so že odpustili, so navedli.

Ministrstvo medtem v skladu s poročili vodstva ugotavlja, da je vodstvo poskrbelo za zaščito žrtev in primera predalo pristojnim institucijam. Kljub vmesni ugotovitvi o pravilnem postopanju vodstva pa jih žalosti, ker je bilo ministrstvo o tej zadevi in postopku obveščeno šele v času usklajevanja odgovora na novinarsko vprašanje, ki ga je uredništvo časopisa naslovilo na center, ne pa takoj ob dogodkih samih.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ob tem vnovič poudarja, da je vsakršno nasilje nedopustno. "Toliko bolj me žalosti, ko govorimo o nasilju nad posameznicami in posamezniki iz družbeno šibkejših skupin, v katere nedvomno sodijo uporabnice in uporabniki storitev CUDV," je poudaril.