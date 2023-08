V Čepovanu hitijo s pokrivanjem streh, ogromna škoda tudi v gozdovih

Tehnični direktor podjetja Gonzaga Tomaž Murovec je za STA danes povedal, da so se v ponedeljek na delo vrnili zaposleni. Prvi dan so predvsem čistili prostore, v torek so delno zagnali proizvodnjo, prostori pa so še vedno pokriti s polivinilom. Repromaterial iz odkritega skladišča so preselili v najet šotor, ki so ga postavili na dvorišču, sedaj pa jih čaka pregled vseh zalog polizdelkov in izdelkov, ki jih bo treba očistiti ali zavreči.

Murovec je povedal, da bodo streho podjetja začeli predvidoma prekrivati pred koncem meseca. Doslej znana in ocenjena škoda znaša 620.000 evrov, vendar dnevno odkrivajo še kakšne manjše poškodbe, ki so jih prej spregledali.

Predsednik krajevne skupnosti Čepovan in poveljnik tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva Adrijan Kofol je povedal, da je bilo v kraju poškodovanih okrog 30 stanovanjskih hiš in drugih objektov. Vse so uspeli zaščititi pred dežjem, povsod pa že hitijo tudi s prekrivanjem in gradnjo novih ostrešij. Zaradi poškodb pa ni bilo potrebno izseliti nikogar.

Do začetka novega šolskega leta bodo uredili tudi nadomestne prostore tamkajšnjega vrtca. Novo šolsko leto se bo po njegovih besedah lahko za malčke in šolarje tako normalno začelo.

Danes si je Čepovan ogledal novogoriški župan Samo Turel in pohvalil prizadevnost samih krajanov, tamkajšnjih gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. V imenu občine je obljubil pomoč pri opremi prostorov vrtca, saj bo potrebno zamenjati nekaj opreme, ki jo je zmočil dež ob odkriti strehi.