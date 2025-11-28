Svetli način
Slovenija

V cerkev s kreditno kartico: daritev na POS-terminalu

Ljubljana, 28. 11. 2025 16.39

Danica Jovanović
19

S kreditnimi karticami se po novem lahko daruje tudi v nekaterih slovenskih cerkvah. Z uvedbo plačevanja mašnih darov s POS-terminalom je pri nas pred štirimi leti začela blejska župnija, nazadnje pa je uvedbo tovrstne prakse na družbenem omrežju napovedal komenski župnik in s tem med nekaterimi verniki dvignil kar nekaj prahu. O tem, ali digitalizacija sodi v cerkve, smo se pogovarjali z dvema župnikoma, hkrati pa preverili, iz katerih naslovov se – poleg darov – financirajo cerkve.

"Slišal sem že vprašanja, zakaj ni možno v cerkvi darovati miloščine s kartico." S temi besedami je uvedbo plačevanja mašnih darov s kreditno kartico napovedal komenski župnik.

Medtem ko nekatere slovenske župnije že uvajajo takšen način zbiranja nabirkov, pa so druge bolj zadržane. Med njimi je koprska stolnica. "Nekako si (verniki) želijo imeti tako, da dajo nekaj iz svojega žepa in tako naprej, to je stil, ki je tu na obali domač in naj ostane," je dejal župnik Primož Krečič.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov predstavlja enega glavnih virov financiranja cerkva, poleg tega je njeno delovanje sofinancirano tudi iz državnega proračuna, večinoma prek razpisov za, denimo, vzdrževanje kulturne dediščine, pa za različne oblike socialne pomoči. Opazen del so tudi pridobitni prihodki. "Imamo te naše vrtce, kakšen dom za ostarele je v lasti cerkve, potem je tukaj poslovanje z gozdovi, teh je kar nekaj, pa kakšne najemnine pridejo," je naštel župnik iz Dola pri Ljubljani Alojzij Grebenc.

Cerkvene ustanove za zgoraj omenjene prihodke plačujejo tudi davke, poleg tega pa še, denimo, za obvezno članarino za članstvo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, pa davek ob prodaji ali prenovi nepremičnin ... "Računovodski servis prevzema odgovornost za pravilnost teh davčnih napovedi in podobno," pojasnjuje Grebenc.

Tudi v njegovi cerkvi sicer še niso razmišljali o uvedbi POS-terminala. "V nedeljo, ko prinesem to puščo domov, potem tisto sortiram, preštejem, v ponedeljek grem na banko, na pošto, potem pa za račune plačujemo iz tega. Če bi se uvedel POS-terminal, bi bil postopek podoben? Ja, mogoče še lažji, ker meni ne bi bilo treba zbirati tistih kovancov in tega," je razmišljal Grebenc. Če je POS-terminal postavljen na nekem diskretnem mestu, denimo pri vhodu, potem uvedba tovrstnih praks po njegovem ni sporna, se bo pa nanjo, dodaja, treba navaditi.

LukaS8
28. 11. 2025 19.21
Zakaj ogorčenje? RKC je vendar vedno tiktakala na denar. Včasih so prodajali odpustke, danes lupijo tiste redke pobožne reveže, trgujejo z delnicami, perejo denar, oddajajo nepremičnine. In vse bi bilo v redu, če le ne bi potem te svoje pokvarjene morale vsiljevali vsem. Farizeji. Prava, iskrena vera v boga ne potrebuje RKC. Dvigni kamen, in me boš našel...
ODGOVORI
0 0
flojdi
28. 11. 2025 19.19
??a tle so se pa lohk zmodernizeral
ODGOVORI
0 0
Tomvojo
28. 11. 2025 19.18
+1
Veliki brat te gleda: Fursovci
ODGOVORI
1 0
Veščec
28. 11. 2025 19.17
+1
vsi gremo s tehniko naprej,pa tut RKC
ODGOVORI
1 0
Ice_Cat
28. 11. 2025 19.16
Lohk bi se kr fliknal....
ODGOVORI
0 0
Krošnja
28. 11. 2025 19.16
+1
Me ne vidijo tam. Pa sem „cistokrvni“ slovencelj
ODGOVORI
1 0
Eksiflajs96
28. 11. 2025 19.16
+1
U nasledno k bo s pušco pršu bom kr mastercard vn dav
ODGOVORI
1 0
Kuku456
28. 11. 2025 19.14
+2
Modernizirano
ODGOVORI
2 0
oježeš
28. 11. 2025 19.13
+3
Zdaj bo problem. Ker bo šlo darovanje preko terminala, bo ves promet beležen in se ne bo moglo nič več skrivati prihodka. To je pa udarec.
ODGOVORI
3 0
Veščec
28. 11. 2025 19.13
+1
Bog dau terminal,bog uzeu
ODGOVORI
1 0
Tenma
28. 11. 2025 19.12
+1
Zakaj cerkev ni obdavčena?
ODGOVORI
1 0
FlatyEric
28. 11. 2025 19.17
-1
Ker se prostovoljni prispevki nikjer ne obdavčijo. Nikjer.
ODGOVORI
0 1
4krogci
28. 11. 2025 19.08
+4
🤣🤣 in eni se kr tja rinejo 🤣🤣
ODGOVORI
4 0
timotej debeljak
28. 11. 2025 19.05
+10
Če pa kdo nima kančka sramu je pa to cerkev.
ODGOVORI
10 0
Jožajoža
28. 11. 2025 19.03
+4
Ne morem verjet,kako po cerkvah gulijo uboge ljudi.30% gre k janši
ODGOVORI
5 1
Groucho Marx
28. 11. 2025 19.13
+1
Kar mirno, kvadratni joža. Če bi ti kaj imel, bi lahko nemudoma vse namenil pernatemu bleferju, da ne bo ubožček obubožal, ko bo odfrčal.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 19.03
+4
Pomagaj si in Bog ti bo pomagal.
ODGOVORI
4 0
oježeš
28. 11. 2025 19.16
Točno, če si ne boš pomagal sam ali pa drugi, boš ves čas na istem, pomoči potreben. Ampak, je pa lepo biti del pravljice.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
28. 11. 2025 18.51
+10
Uvesti cerkveni davek, pa naj ta hokus pokus sponzorirajo tisti, ki verjamejo v te pravljice.
ODGOVORI
11 1
