V Cerkljah na Gorenjskem načrtujejo gradnjo kopališča

Idejna zasnova predvideva izgradnjo objekta velikosti 55 krat 40 metrov oziroma 2200 kvadratnih metrov tlorisne površine. Vključuje 20 krat 25 metrov velik plavalni bazen, ki bi lahko sprejel do 130 kopalcev. Prav tako so predvideni velnes, fitnes in gostinski lokal za približno 80 obiskovalcev.

Kot je za STA povedal cerkljanski župan Franc Čebulj, ima gradnjo pokritega bazena v mislih že dolgo. Dobil je tudi pobude občanov, posebej pa bo bazen, kot je prepričan, dobrodošel za šolo, saj ga bodo lahko v dopoldanskem času za ure športne vzgoje uporabljali šolarji, popoldan in ob vikendih pa bo namenjen rekreaciji. Bazen bo imel tudi površine za otroke in zunanjo teraso.

Ker bo ob bazenu ostalo še kar nekaj prostora, je predvidena tudi izgradnja glasbene šole, ki bi imela nekaj več kot 3000 kvadratnih metrov prostora in bi lahko sprejela do 200 otrok. Kot je pojasnil župan, glasbena šola sedaj deluje v prostorih osnovne šole, vendar je v občini veliko mladih glasbenih talentov, zato bi bilo smiselno zgraditi nov objekt. Zaenkrat bo ostala kot dislocirana enota kranjske glasbene šole, v prihodnje pa bi ob pridobitvi koncesije lahko delovala tudi samostojno.

Celotno območje načrtovane prostorske ureditve v Dvorjah meri okvirno 2,1 hektara. Trenutno se v večjem delu nahaja začasno peščeno parkirišče in kupi odloženega materiala. Dvoransko kopališče s spremljajočimi programi in športni park z možnostjo umestitve večje športne ploščadi, ki bi bila namenjena kombinaciji igrišč in v zimskem času tudi drsališču, je načrtovano na sredini območja.

Poleg tega bo na zemljišču v Dvorjah, ki ga je leta 2021 kupila občina, prostor tudi za nekaj poslovnih prostorov, ki bi jih lahko občina tržila, s čimer bi v prihodnje lažje pokrivala stroške delovanja objektov. V severnem delu je načrtovana še ureditev tržnice, južni del pa se namenja stanovanjskim stavbam, in sicer štirim dvojčkom in eni liniji vrstnih hiš.

Gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta je v javni razgrnitvi od 28. julija do 15. septembra. Župan računa, da bi po sprejetju sprememb načrta v roku dveh let sledila priprava projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na realnost občinskega proračuna, ki je trenutno obremenjen predvsem z gradnjo kanalizacije, bi gradnja kopališča lahko stekla leta 2029, gradnja glasbene šole pa že prej, je ocenil Čebulj.