V Cerkljah veter rušil stene, izbijal okna, na njivah ne bo zraslo nič več

"Odnesena so določena ostrešja stanovanjskih objektov, porušeni so starejši gospodarski objekti, številni objekti so odkriti," je povedal župan. Opozoril je tudi na obsežno škodo na kmetijskih površinah. "Kmetijski pridelki - koruza, krompir, žitarice, zelje in vrtnine - so v tem pasu popolnoma uničeni. Tu ne bo zraslo nič," je dodal. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno od 300 do 400 metrov. Na delu območja je padala tudi toča, ki jo je po njegovih besedah v nekaj minutah ponekod nasipalo tudi do pol metra višine, nasipi toče pa so vidni še danes. V spodnjem Zalogu je poškodovanih več kot 30 objektov, prizadetih pa približno 20 družin, je povedal župan.

Na terenu 20 prostovoljnih gasilskih društev

Pri odpravljanju posledic sodelujejo številni gasilci in drugih služb. Po besedah župana se je sredine intervencije udeležilo več kot 20 prostovoljnih gasilskih društev s širšega območja, pomoč pa nudi tudi civilna zaščita. Na terenu je okoli 130 gasilcev iz celotne GZ Cerklje na Gorenjskem, GZ MO Kranj, GZ Radovljica ter del GZ Bled-Bohinj, GZ Škofja Loka, GARS Kranj. Na terenu delujejo tudi TRE CZ in obrtniki, je sporočila Gasilska zveza Slovenije.

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Trenutno potekajo aktivnosti za začasno sanacijo ostrešij, da bi preprečili dodatno škodo ob morebitnih padavinah. Župan je že vzpostavil stike s krovci in ostalimi izvajalci za nadaljnjo obnovo, je dodal. Predsednik gasilske zveze Cerklje Marjan Luskovec je za STA pojasnil, da je bil najhuje prizadet južni oziroma jugovzhodni del občine, zlasti vasi Zalog in tudi Lahovče. "Tam je odkrivalo strehe in odnašalo ostrešja. Število poškodovanih objektov še ni znano, ocenjujemo pa, da je prizadetih več kot 30 lokacij, pri čemer je na posamezni lokaciji poškodovanih več objektov," je dejal. Po njegovih besedah so gasilci v sredo zvečer predvsem ocenjevali razmere, saj jim dež in veter nista dopuščala drugega dela. Intervencijo so zaključili okoli polnoči, danes pa jo nadaljuje več kot sto gasilcev, ki jim pomagajo tudi enote iz širše gorenjske regije ter regijska ekipa civilne zaščite z ustrezno opremo. Občina poziva, naj občani ne obiskujejo prizadetih območjih, saj obstaja nevarnost padajočih dreves in poškodovanih objekotv, prav tako je ponekod oviran promet.

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"Močan veter je na več objektih odkrival strehe, zaradi obilnih padavin pa je voda začela vdirati v stanovanjske in druge objekte. Trenutno smo zabeležili več kot 50 dogodkov, aktiviran je štab in vse razpoložljive enote," so zvečer sporočili iz PGD Cerklje in krajane zaradi velikega obsega intervencij prosili za razumevanje in potrpežljivost.

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Gasilci so na terenu in izvajajo nujne intervencije za zaščito ljudi in premoženja. Zaradi velikega števila prijav trenutno prednostno obravnavamo objekte, ki so ostali brez celotnega ostrešja oziroma so najbolj ogroženi.

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