V Cerkljah ob Krki se je zaključila najdaljša vaja v zgodovini Slovenske vojske

Zaključila se je vojaška vaja Preskok 2020, v kateri je sodelovalo približno 2500 vojakov. V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so se strokovni javnosti predstavile vse sodelujoče enote, območje pa so med 12.10 in 12.30 uro preletavali slovenski in zavezniški letalniki.

Kot so zapisali v Slovenski vojski, so njihovo delovanje med vajo podprle tudi lokalne skupnosti, SV pa je ponovno dokazala, da lahko uspešno deluje in se hitro odziva v kriznih razmerah. Minister za obrambo Matej Tonin, ki se je udeležil zaključka vaje, pa je dejal, da je SV dokazala, da je "živa in dobrodošla, saj se ljudje z njo počutijo varno". V nagovoru je prisotnim zagotovil, da bodo uredili tudi njihov status po 45. letu starosti in da bodo z zakonom zagotovili tudi 780 milijonov evrov sredstev za investicije v SV.