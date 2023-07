V Cerknem obilne padavine, oglasila se je sirena za splošno nevarnost

Trenutno je zaradi naraslih vodotokov poplavljeno večje področje Cerknega. Aktivirana je celotna GZ Cerkno, sprožili so tudi sirene za splošno nevarnost. Prizadeti so tudi kraji Zakriž, Gorenji Novaki, Poče in Dolenji Novaki.

Ceste je zalila voda, ki je odnašala betonska korita za rože in zabojnik za kosovne odpadke.