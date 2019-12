V četrtek bodo odvetniki delili brezplačno pravno pomoč

"Dan odvetniške pravne pomoči pro bono je namenjen predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. V letošnji akciji bo sodelovalo več kot štiristo odvetnikov, ki bodo državljanom ustno pojasnili splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev," so sporočili iz Odvetniške zbornice.

Brezplačno pravno svetovanje

Odvetniki bodo nudili brezplačno pravno pomoč v odvetniških pisarnah in v prostorih naslednjih lokalnih skupnostih, ki so pristopile k akciji:

- Mestna občina Ljubljana, v glavni sejni sobi Magistrata (Mestni trg 1, Ljubljana), od 9.00 do 17.00 ure

- Mestna občina Nova Gorica, v mestni hiši (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica), od 9.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure