V četrtek potrdili 3517 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji so potrdili novih 3517 okužb s koronavirusom, opravili pa so 8274 testiranj PCR. Delež pozitivnih testov je 42,5 odstotkov. Umrlo je 20 covidnih bolnikov. V državi je aktivnih 45143 primerov okužb. O aktualnem stanju bosta spregovorila minister za finance Andrej Šircelj in minister za zdravje Janez Poklukar. Ob 11.30 bomo spremljali v živo.

Novi podatki NIJZ kažejo, da so v četrtek v Sloveniji potrdili 3517 okužb z novim koronavirusom ob 8274 testiranjih PCR. Opravili so še 59563 HAT-testov. Aktivnih primerov v državi je 45143. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand Koronavirus FOTO: Shutterstock Stanje v bolnišnicah kritično Kot poročamo že več tednov, je zdravstveni sistem na robu zloma. Kot poudarjajo vodilni v bolnišnicah, je zaradi priliva covidnih bolnikov padla raven obravnave tako covidnih kot necovidnih bolnikov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaostrovanja ukrepov (zaenkrat) ne bo Novih ukrepov ne bo. Kljub širjenju okužb, kljub temu da se, kot je dejal vodja ljubljanske intenzive Jereb, uresničujejo črne napovedi, da bo do konca novembra verjetno umrlo 400 covidnih bolnikov v tem valu. PREBERI ŠE Lejko Zupanc: Tisti, ki nasprotujejo covidnim ukrepom, se obnašajo kot razvajeni otroci Večjih zaostrovanj ukrepov, kot jih vidimo ponekod drugod po svetu, zaenkrat še nismo sprejeli. Doktorica Lejko Zupanc pravi, da zaprtja zaenkrat tudi še ni pričakovala, da pa se bo morda lahko še zgodil. Prav tako opozarja, da bo na podlagi dogajanja v drugih evropskih državah verjetno prišlo še do kakšnih dodatnih zaostritev. icon-expand