V četrtek zjutraj in dopoldne možni krajevno močni nalivi

Danes bodo reke še upadale, v četrtek zjutraj in čez dan pa se bo vodnatost rek prehodno povečala. Ob krajevno močnejših nalivih lahko posamezni hudourniki in manjše reke hitro narastejo in se razlijejo. Ta pojav bo bolj verjeten zjutraj in sredi dneva. Reke v severni in osrednji Sloveniji bodo predvidoma prehodno dosegle srednjo vodnatost, posamezne tudi veliko. V petek bosta zmerno še narasli Mura in Sava v spodnjem toku, večina rek pa bo upadala, napovedujejo na agenciji za okolje.

Zjutraj ima večina rek od 12 do 19 stopinj Celzija, manjše reke na vzhodu in jugu države ter Sava, Kolpa in Krka v spodnjem toku pa od 20 do 24 stopinj. Morje ob slovenski obali ima po podatkih agencije okoli 26 stopinj.

Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu je možna kakšna kratkotrajna ploha. Se nam pa že ponoči spet obetajo padavine in tudi nevihte, ki bodo najprej zajele zahodni del države, do jutra pa se bodo razširile nad večji del Slovenije.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Do večera bo dež od zahoda povečini ponehal, začelo se bo jasniti. V petek bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto bo sončno in topleje.