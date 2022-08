V četrtkovih neurjih izpolnjen pogoj za uveljavljanje škode zaradi viharja

Zavarovalnice prve prijave že prejemajo, kot so sporočili iz zavarovalnice Grawe, so prejeli okoli 10 prijav, vendar pričakujejo, da bodo zavarovanci škodo prijavili v naslednjih dneh. Porast prijav pričakujejo tudi pri zavarovalnicah Triglav in Generali, kjer največ prijav pričakujejo zaradi padcev predmetov, kot so deli strešne kritine, dreves in podobno, na vozila.

Pri vseh treh zavarovalnicah opozarjajo, da si stranka lahko obeta povrnjeno škodo le, če ima sklenjeno ustrezno zavarovanje in kritje.

Izpolnjeni pogoji za uveljavljanje škode zaradi viharja

Četrtkovo neurje z močnim vetrom je največ škode povzročilo na območju Ljubljane in Kranja. Po do sedaj dostopnih podatkih je veter na prizadetih območjih krepko presegel hitrost 17 metrov na sekundo ali 62 kilometrov na uro, kar je po definiciji zavarovalnih pogojev tudi mejna vrednost za vihar.

Po podatkih Agencije za okolje so v Ljubljani sunki vetra presegli 100 kilometrov na uro. Za Bežigradom so zabeležili nov rekord, in sicer 102 kilometra na uro.