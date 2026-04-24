Slovenija

Zavrzite ali vrnite: v čevapčičih našli žveplov dioksid

Ljubljana, 24. 04. 2026 15.26 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
Ne.M. STA
Čevapčiči

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec čevapčičev proizvajalca Mesarija Prunk, Lokev, v katerem je ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida - sulfitov. Živilo je odpoklicala.

Čeprav je živilu potekel rok uporabe - datum proizvodnje živila je 15. april, rok uporabe pa 18. april - uprava kupce, ki so živilo doma zamrznili, poziva, da živilo zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Kot so zapisali na spletni strani, uporaba žveplovega dioksida - sulfitov v mesnih pripravkih ni dovoljena. Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida po besedah uprave predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok z alergijo na žveplov dioksid.

KOMENTARJI7

Prelepa Soča
24. 04. 2026 16.56
No, v tujini bi temu mojstru zaprli mesarijo za vedno.
Prelepa Soča
24. 04. 2026 16.55
Ne razumem, zakaj namerno dajejo take informacije v javnost šele, ko se ve, da so ljudje že vse pojedli? Višek nesramnosti.
Boboljše
24. 04. 2026 16.53
Jem samo žar legende ali Ave.
nekajpavem
24. 04. 2026 16.44
A pa to potem agencija kaznuje kršitelje al jim da celo nadomestilo zaradi izpada dohodkov? Namreč sam živim v državi kjer se prestopnike nagrajuje skozi sodni sistem z zamikom plačila dve do pet let, ampak itak dobijo še obresti povrh.
Orisei1
24. 04. 2026 16.31
Eni pa paniko delajo kao tuje meso slabo, slovensko pa dobro (samo precenjeno), ko je znqno, da smo eni večjih mučkarošov (pač posledica nalezenih navad južnjqkov)
Bananistanec
24. 04. 2026 16.14
V svežih čevapčičih naj ga na bi bilo, zakaj pa je je druga zgodba
ijsales
24. 04. 2026 15.32
Žveplov dioksid je kemična spojina s formulo SO2. Ta pomemben plin je glavni produkt zgorevanja žveplovih spojin in precejšni okoljski problem. SO2 je pogosto opisan kot »vonj gorečega žvepla«. plin v ćevačičih...ne vem..v slo je vse možno
