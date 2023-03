V čistilno napravo odtekalo gorivo

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, so se ob 8.24 v naselju Rače na površju bazenov čistilne naprave pojavili madeži naftnih derivatov. Gasilci JZ GB Maribor so nudili pomoč delavcem pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki pri prečrpavanju deset kubičnih metrov mešanice nafte in vode iz bazenov. Z vpojnimi črevesi in pivniki so odstranjevali nafto ter naredili vpojno bariero na samem izpustu vode iz čistilne naprave v potok. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe, še poroča Uprava za zaščito in reševanje.