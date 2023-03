V čistilno napravo steklo 16 kubikov goriva, do izlitja v okolje ni prišlo

Policisti PU Maribor so bili v četrtek dopoldan obveščeni, da so na čistilni napravi v Račah opazili prisotnost naftnih derivatov. Po prvih ugotovitvah se je izlitje zgodilo 15. marca v popoldanskem času, ko se je po prvih ocenah izlilo okoli 16 kubičnih metrov goriva. Od tam je nato tekočina po kanalizacijskih vodih prišla tudi v čistilno napravo Rače.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil suma kaznivega dejanja obremenjevanje in uničevanje okolja. Do izlitja v okolje sicer še ni prišlo, po vseh zbranih obvestilih in drugih ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Gasilci JZ GB Maribor so že v četrtek skupaj z delavci pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki prečrpali 10 kubičnih metrov mešanice nafte in vode iz bazenov. Z vpojnimi črevesi in pivniki pa so odstranjevali nafto in naredili vpojno bariero na samem izpustu vode iz čistilne naprave v potok.