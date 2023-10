V covidnem letu 2020 odkritih za 11 odstotkov manj rakavih obolenj

V letu 2020 je bilo v Sloveniji odkritih 11 odstotkov manj rakov, kot bi bilo pričakovano glede na dosedanje trende zbolevanja, vendar je padec manjši, kot so kazale prve napovedi projekta Onkovid, ko je bil v prvem valu epidemije delež obravnavanih primerov raka manjši za 30 odstotkov v primerjavi z letom 2019. Manjše število odkritih rakov je posledica širšega vpliva epidemije na različne dele družbe in zdravstva, nikakor pa ne pomeni manjšega bremena raka v državi, opozarjajo avtorji poročila.

Presejalni programi za rake, ki jih priporoča Svet Evropske unije in so jih uvedli tudi v Sloveniji, so z zgodnjim odkrivanjem že zmanjšali umrljivost za rakom dojk, debelega črevesa in danke ter rakom materničnega vratu; pri slednjih dveh so zmanjšali tudi incidenco.

Najpogostejši raki pri nas – kože, pljuč, dojke, prostate ter debelega črevesa in danke – so leta 2020 predstavljali 58 odstotkov vseh ugotovljenih rakov. Ti raki so povezani z nezdravim življenjskim slogom: kajenjem, čezmernim pitjem alkoholnih pijač, neustrezno prehrano, premalo gibanja in posledično prekomerno težo ter čezmernim sončenjem.

Za rakom zboli letno približno 16.000 Slovencev, več kot 8000 moških in več kot 7000 žensk, umre pa jih več kot 6000, približno 3500 moških in nekaj manj kot 3000 žensk. Med nami živi že več kot 120.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni.

Med rojenimi leta 2020 bosta do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk.

V letu 2020 je v Sloveniji za rakom zbolelo 15.096 oseb, 7034 žensk in 8062 moških. V letu 2020 so skladno z dosedanjimi trendi zbolevanja za rakom pričakovali 16.949 novih bolnikov. Razlika med napovedanim številom novih primerov raka (incidenca) v letu 2020 in dejanskim številom novih bolnikov v 2020 je 1854 oseb. V letu 2020 so tako zabeležili 10,9 odstotka manj novih primerov raka od pričakovanj. Pri ženskah je bil manko večji, in sicer 11,6 odstotka, pri moških pa manjši (10,4 odstotka). Največji manko novih diagnoz se je pojavil pri osebah v starostni skupini med 50 in 60 let. Pri analizi razširjenosti bolezni ob postavitvi diagnoze pa je največji manko tistih bolnikov, ki jim je rak odkrit v omejenem stadiju.

"Zadnja tri leta je naše delovanje močno zaznamoval covid-19, ki je za seboj pustil velike posledice v celotnem zdravstvenem sistemu. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo ves čas neprekinjeno delovali in ob tem tudi opozarjali, da ob epidemiji covida-19 ne smemo pozabiti na epidemijo raka. Kljub temu, da je bila onkologija v Sloveniji prepoznana kot izjema pri ukrepih za zajezitev širjenja virusa, kar ni veljajo za marsikateri onkološki center v tujini, je epidemija z ukrepi ter različnimi (širšimi) družbenimi spremembami vplivala na izvajanje in dostopnost do zdravstvenih storitev na ostalih ravneh zdravstvenega sistema, kar se odraža v teh številkah in manku novih diagnoz raka," je dejala strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Irena Oblak.