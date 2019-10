V Črnem lesu spet dom za starejše: sprejem prvih oskrbovancev drugo leto

"Obnova novega doma z imenom Sveta Agata poteka dobro. Kljub obširnosti projekta se držimo znotraj terminskega plana. Objekt bo končan predvidoma proti koncu tega leta ali takoj v začetku naslednjega," je pojasnil.

Lenarška družba Žipo je leta 2016 kupila nepremičnino, v kateri je pred desetletji deloval hotel, in se nato povezala z obstoječim domom za starejše Dom Lenart, ki sodi pod okrilje Nadškofijske karitas Maribor. Na lanskem razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pridobili koncesijo za 70 mest.

Uporabniki bodo bivali v eno in dvoposteljnih sobah v bivalnih enotah po principu gospodinjske skupnosti. "Čakajočih na dom ne manjka, tako da upam, da se bo nov dom napolnil v zelo kratkem času," je povedal Krajnc.

Po njegovih napovedih se bo dom osredotočil na občane z demenco. "Dejavnost v objektu bo opravljal naš dolgoročni najemnik Dom Lenart. Pri njih se že išče ustrezen kader," je pojasnil.

Potrebovali bodo med 35 in 40 novih delavcev. "Z odprtjem novega doma bodo starejši občani dobili na razpolago dodatne postelje, ki jih v Sloveniji močno primanjkuje. Še posebej iskane so postelje za občane z demenco, kar je vedno pogostejši pojav pri starejših ljudeh, in ravno to bo ponujal naš novi dom. Z odprtjem novega doma je zelo zadovoljna tudi lokalna skupnost, saj bodo imeli njeni občani še več možnosti preživljanja tretjega življenjskega obdobja v domačem okolju, obenem se bo s tem po dolgih letih oživil kompleks, ki je bil obsojen na propadanje in zaraščanje," je še izpostavil Krajnc.