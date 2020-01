V Črni na Koroškem nastali osupljivi gradovi v čast legendi o kralju Matjažu

V Črni na Koroškem na Matevževih travnikih nastajajo snežne skulpture, kot vsako leto na prireditvi Gradovi kralja Matjaža. Letos sodeluje 35 skupin graditeljev, med drugim tudi Unesco šole. Kot vsako leto je gradnjo spremljalo zabavno dogajanje, prireditev pa je otvoril jadralni padalec Matjaž Ferarič s spustom z Obistovih skal na prizorišče.

FOTO: Miro Majcen

Nizke temperature so bile letos naklonjene organizatorjem te največje zimske prireditve na Koroškem, ki so zadnja dva tedna s snežnimi topovi pripravili en velik kup kompaktnega snega za graditelje, še enega pa predvsem za najmlajše, ki so se ves dan veselo igrali sredi nastajajočega mesteca snežnih gradov. Predvsem gradove, pa tudi druge snežne skulpture, gradijo ekipe, ki štejejo od pet do osem članov, in prihajajo iz več koncev Slovenije. Letos je na prizorišču prvič nastala tudi ledena skulptura v obliki prestola kralja Matjaža. Člani ekipe Pohodniki Mala Nedelja se letos prireditve udeležujejo trinajstič, tokrat so se odločili za upodobitev kralja Matjaža z Alenčico v naročju. "Pri nas v Prlekiji je navada, da ko moški žensko zaprosi v zakon in ko ona privoli, jo mora nesti v naročju prek praga. In tudi naš kralj Matjaž Alenčico prinese v zakon," je razmeroma visoko skulpturo z več detajli opisal vodja ekipe Sandi Kšela. Na prizorišče dogajanja se je po lanski zmagi letos vrnila ekipa Študentska delovna brigada. "Letos nastajajo pisarna kralja Matjaža skupaj z ostankom gradu, miza in prestol," je nastajajočo skulpturo opisal član ekipe Vlado in poudaril, da je zanje pomembno sodelovati na prireditvi, ne zmagati. "Če pa smo na koncu za trud še nagrajeni, toliko bolje," je dodal.

FOTO: Miro Majcen

Lani, ko se je prireditev Gradovi kralja Matjaža prvič odvila v Črni, in ne na tradicionalnem prizorišču v Podpeci, je dogajanje v treh dneh po ocenah županje Občine Črna na Koroškem Romane Lesjak obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev, kar je bilo več kot so jih našteli v posamičnih letih prej. Če bodo to številko dosegli tudi letos, bodo zadovoljni, je povedala županja.

Ena od legend pravi, da kralj Matjaž s svojimi vojaki spi za mizo v nedrjih Pece. Ko se bo njegova brada devetkrat ovila okoli mize, se bo kot slovenski kralj prebudil in prišel odrešit svoje ljudstvo.