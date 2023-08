V Črni opozarjajo na nujnost čiščenja vodotokov, vodovod proti Prevaljam se gradi

V Črni na Koroškem dva tedna in pol po ujmi opozarjajo na nujnost čimprejšnjega čiščenja strug vodotokov ter vzpostavitve prevoznosti in varnosti na cestah. Županja Romana Lesjak glede plinovoda upa, da bo vzpostavljen do jeseni, v nasprotnem bodo morali iskati drugo ogrevanje. Medtem se je gradnja vodovoda od Mežice proti Prevaljam že začela.

V Črni, kjer je ujma v začetku avgusta za seboj pustila katastrofalne posledice, po besedah županje zdaj pričakujejo predvsem ukrepe za čiščenje vodotokov in poglobitev strug, zaščito vseh stanovanjskih objektov in vseh tistih delov, kjer se lahko voda znova izlije. To bi po njenih besedah bili šele začasni ukrepi, nato pa je potrebno takojšnje načrtovanje sanacije oz. vzpostavitev pregradnih sten, kjer so te možne.

"Želimo si, da intervencijski ukrepi še trajajo, ker je tega ogromno, potem pa skrbno načrtovanje sanacije," je v ponedeljek ob obisku kmetijske ministrice Irene Šinko v Črni dejala županja Romana Lesjak. Po njenih besedah si želijo, da se Črna obnovi strokovno in da se zaščiti pred morebitnimi potencialnimi naravnimi nesrečami v prihodnje. Zavzema se tudi za čimprejšnjo vzpostavitev normalne prevoznosti cest in da se zagotovi varnost na poškodovanih mostovih in cestah. Do nekaterih delov občine, in sicer do Jazbine in dela Koprivne, se po današnjih podatkih županje še vedno ni možno pripeljati z vozili, med drugim tudi ne do ene bodoče prvošolke.

Prvi metri novega vodovoda med Mežico in Prevaljami. FOTO: POP TV

V Črni, kjer še vedno potrebujejo pomoč prostovoljcev, je bilo v ujmi zalitih okoli 130 objektov, a vsi ne potrebujejo obnove, je pa nekaj družin še vedno razseljenih. Si pa občani želijo, da bi prišel nekdo, ki bi jim lahko dal strokovno oceno o tem, ali so objekti z vidika varovanja zdravja primerni za bivanje oz. ali bi bil potreben še kakšen ukrep, da se vse vrne v prvotno stanje, je dejala županja. Glede popisovanja škode po ujmi pa, da so nekateri obrazci absolutno prezahtevni in da občani dejansko potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju. Tudi sami na občini po njenih besedah potrebujejo pomoč pri vnosu v aplikacijo Ajda. Pitna voda je v večjem delu občine v redu, se pa, ker je odtrgalo krajevni vodovod, zdaj v Črni napajajo iz prejšnjih zajetij. Glede poškodovanega in pretrganega plinovoda županja upa, da bo vzpostavljen do jeseni. "Sicer bomo pa morali razmišljati o alternativni varianti, na kakšen način ogrevati Črno," je dejala.