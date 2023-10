V Črni vzpostavljena tehnična pisarna, po dolini primanjkuje mehanizacije

Tehnična pisarna v Črni na Koroškem, ki bo v pomoč občinam in prebivalstvu pri sanaciji po avgustovski ujmi, je formalno že operativna, je ob obisku v Črni povedal vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek. Prihodnji teden jo bodo tehnično opremili, nato v njej že pričakujejo stalno ekipo. Medtem na Direkciji RS za vode zagotavljajo, da je bilo na najbolj kritična mesta vzdolž Mežiške doline razporejene nekaj dodatne mehanizacije za dela na vodotokih, hkrati pa priznavajo, da je odziv ponudnikov, s katerimi so sklenili okvirne sporazume, slab. Županja Črne na Koroškem je vnovič opozorila, da potrebujejo več mehanizacije.

icon-expand Koroška mesec po poplavah FOTO: Aljoša Kravanja

V Črni na Koroškem si je Dolinšek v stavbi občine ogledal ponujene prostore, v katerih bo delovala državna tehnična pisarna. Nato sta si z županjo Občine Črna na Koroškem Romano Lesjak ogledala še najbolj perečo problematiko v občini po ujmi, da bodo lahko prihodnji teden že ustrezno sestavili ekipe in se prilagodili trenutnim potrebam, je Dolinšek povedal v izjavi za medije. V pisarni v Črni bo po njegovih besedah nekaj stalno zaposlenih, približno dva do trije, nato pa bodo v njej delovale ekipe, ki bodo velike glede na potrebe in glede na aktivnosti, ki se bodo dogajale. Tako bodo v pisarni najprej projektanti in nato vse ostale potrebne službe ter tudi nadzorniki. "Imamo svoj kader. Ko pa se bo pisarna dopolnjevala glede na potrebe, bomo poskušali tudi čim več lokalnih strokovnjakov vključevati. Je pa problem, da je v Sloveniji zaradi konjunkture v gradbeništvu kriza za kadre. Ampak so, se dobijo," je dodal. Iz pisarne v Črni bodo oskrbovali tudi druge občine na Koroškem in mogoče še v Šaleški dolini. Občine bodo morale na podlagi ocenjene škode narediti prioritetni program obnove, nato pa jim bo tehnična pisarna na podlagi tega programa nudila tehnično pomoč, je pojasnil. "To pomeni, da jim pripravimo vse, kar potrebujejo za projektiranje, in potem za celoten inženiring, če bodo tako hotele," je dodal.

icon-expand "Zdi se mi, da bomo začeli kar tam, kjer je najhuje, torej pri cestah," napoveduje županja. FOTO: Aljoša Kravanja

Glede v ujmi oškodovanih posameznikov pa je Dolinšek pojasnil, da jih bodo prav tako začeli obravnavati po prioriteti. Najprej tiste, ki so razseljeni oz. brez hiš, nato ostale oškodovane. "Predvsem bomo mi vabili oškodovance, ne da bodo oškodovanci iskali nas. Se bomo trudili v tej smeri," je dejal. Tehnična pisarna bo po njegovih besedah pomoč nudila tudi pri pripravi vloge za povrnitev stroškov sanacije. Začeli bodo tam, kjer je najhuje – pri cestah Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je v izjavi za medije izrazila zadovoljstvo, da jim je uspelo pridobiti tehnično pisarno v kraj. "Od pisarne vsekakor pričakujemo veliko pomoč pri sanaciji oz. obnovi našega kraja, predvsem pa, da bo ta obnova potekala strokovno in pod nekim nadzorom," je dejala. "Zdi se mi, da bomo začeli kar tam, kjer je najhuje, torej pri cestah. Ker želimo v zaselke vzpostaviti takšne cestne povezave, da bo varno," je glede prvih nalog za pisarno navedla županja. Izpostavila je tudi pričakovanje, da bodo sodelovali z vodarji, ker si v Črni želijo, da se tudi obnova v strugah vodotokov dela na način, da bo zagotavljala čim večjo varnost za ljudi in za kraj. Vodja državne tehnične pisarne Dolinšek je povedal še, da četudi doslej ni bilo še tehnične pisarne na terenu, so za občine opravili naloge, za katere so se te obrnile na pisarno. Pisarni še v Savinjski dolini in v Ljubljani V Črni so pisarno vzpostavili predvsem zato, da so bližje terenu. Po pričakovanjih bo v prihodnjih dneh odprta še ena v Savinjski dolini, kjer lokacija še ni znana, ena pisarna pa bo centralna v Ljubljani in bo pokrivala osrednji del Slovenije in območje Kamnika oz. Gorenjsko. Glede intervencijskih stroškov po avgustovski ujmi pa je županja Črne danes povedala, da so oddali prvi in drugi zahtevek v skupnem znesku okoli sedem milijonov evrov in da prva sredstva na računu občine pričakuje v torek. Ponovila je, da občina trenutno nima sredstev za poplačilo izvajalcev. Za dela, opravljena v septembru, je vnovič izrazila pričakovanje, da bodo zahtevke lahko oddali in da to ne bo šlo iz sredstev sanacije, ampak intervencije, ker ta po njenih besedah še vedno poteka. Medtem v oktobru pričakujejo postavitev še dveh mostov, obeh v Žerjavu. Most, ki ga bodo dobili s Švedske, bodo postavljali konec prihodnjega tedna, most iz Italije pa predvidoma konec meseca. Še en most bi potrebovali na območju Javorskega potoka. V Mežiško dolino napotili nekaj dodatne mehanizacije, v regiji je pričakujejo več Na Direkciji RS za vode zagotavljajo, da je bilo na najbolj kritična mesta vzdolž Mežiške doline razporejene nekaj dodatne mehanizacije za dela na vodotokih, hkrati pa priznavajo, da je odziv ponudnikov, s katerimi so sklenili okvirne sporazume, slab. Županja Lesjakova je danes vnovič opozorila, da potrebujejo več mehanizacije. Potem ko je predsednik vlade Robert Golob ob obisku vlade v koroški regiji prejšnjo sredo napovedal, da bo že ta teden na terenu bistveno več mehanizacije in 30 novih ekip, koroški župani pravijo, da kaj dosti dodatne mehanizacije za zdaj v regijo ni bilo.

icon-expand Vlada na obisku na Koroškem FOTO: Vlada RS

"Nimamo še novih informacij o tem, kdaj bo prišla kakšna mehanizacija. Vsekakor jo pa potrebujemo, ker želimo, da so struge očiščene pred jesenskim deževjem oz. pred zimo in da so vodotoki tako urejeni, da bodo zagotavljali varnost že pred samo sanacijo. Mislim, da imajo veliko dela še na hudourniških potokih," je danes ob obisku vodje državne tehnične pisarne v Črni Dolinška na novinarsko vprašanje odgovorila županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Odziv ponudnikov je slab Po podatkih županje je v črnjanski občini okoli 15 strojev težke mehanizacije, vključno z ekipami, potrebovali bi jih pa še enkrat več. Po njeni oceni je nujno, da dodatne ekipe dobijo še v oktobru. Na Direkciji RS za vode pa so za STA danes pisno pojasnili, da je direkcija v začetku septembra objavila naročilo za izvedbo interventnih ukrepov za odpravo posledic avgustovskih poplav in da je bil namen postopka pridobiti nujno potrebno mehanizacijo za izvedbo interventnih ukrepov, kot so zlasti čiščenje plavja in naplavin ter formiranje strug vodotokov.

V okviru postopka je direkcija prejela 73 dopustnih ponudb. V prvi fazi postopka je s ponudniki sklenila 30 okvirnih sporazumov, v teku pa je sklenitev še preostalih 43 okvirnih sporazumov. "Na podlagi sklenjenih sporazumov s ponudniki smo začeli z izvedbo postopkov internega naročanja izvedbe del na tistih vodotokih, ki so prepoznani kot prioritetni. Odziv ponudnikov, s katerimi smo sklenili okvirne sporazume, je bil v doslej izvedenih postopkih internega naročanja izvedbe del na vodotokih slab," so navedli na direkciji. Na Koroškem trenutno 58 delovišč Na vprašanje, ali so na Koroško že napotili več mehanizacije, so na direkciji pojasnili, da je Slovenska vojska ponudila pomoč ekipe z dvema bagroma, enim buldožerjem in dvema tovornjakoma. Prav tako je svoje vrste okrepil koncesionar, ki je zagotovil še štiri dodatne bagre ter dva dodatna tovornjaka. "Mehanizacija je bila razporejena vzdolž Mežiške doline, na najbolj kritične odseke vodotokov," so zapisali na direkciji.

icon-expand Sanacija struge na Koroškem. FOTO: Aljoša Kravanja