V Črnomlju maja začenjajo z rušenjem starega dela vrtca v Loki

Stari del Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v Loki je že dodobra dotrajan, zato se je občina odločila, da ga bo porušila, na njegovem mestu pa bo zrasla nova stavba. S pripravljalnimi deli in rušitvijo bodo začeli 10. maja, nova stavba pa naj bi bila zgrajena do julija prihodnje leto, so sporočili iz Občine Črnomelj.

V prvi fazi bodo porušili staro stavbo vrtca in pripravili vse potrebno za gradnjo nove. Z gradnjo slednje bodo predvidoma začeli julija letos. Vsa dela naj bi bila zaključena do julija prihodnje leto. Celotna naložba bo stala okoli štiri milijone evrov, kot izvajalca del sta bila izbrana podjetje TGH in družba CGP. Rušenje vrtca FOTO: Občina Črnomelj Nova stavba bo imela 14 oddelkov s spremljajočimi in upravnimi prostori. V sklopu naložbe je sta predvidena tudi nakup opreme in zunanja ureditev. Stari del vrtca v Loki je bil zgrajen leta 1976, z izgradnjo novega dela pa naj bi v Črnomlju rešili tudi problematiko enote vrtca na Majerju, ki je bil v preteklosti deležen številnih kritik o neprimernosti za varstvo otrok.