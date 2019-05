'Vojsko na mejo,' vzklikajo protestniki v Črnomlju

Na protimigrantski protest v Črnomelj so prišli tudi Janez Janša , Branko Grims , Žan Mahnič , Patricija Šulin , Milan Zver ... "Ljudje plačujejo davke in pričakujejo, da jih policija ščiti. Policija bi to rada opravila, a vlada temu ne nameni dovolj pozornosti," je dejal Janša.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je v Črnomlju pripravila protest za varovano mejo in varnost občanov. Tja pa so prišli protestniki iz vse Slovenije, številni z organiziranimi avtobusnimi prevozi. S protestom, ki se je začel ob 17. uri, zahtevajo doslednejše varovanje meje. "Vojsko na mejo," so vzklikali protestniki.

K protestom je pozival tudi župan občine Kostel Ivan Črnkovič – in to kar na uradni strani občine.

Povod za današnji protest je sredin dogodek, ko so v Beli krajini ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski meji, ga tam izpustili, sami pa pot nadaljevali v Italijo. Policisti so v povezavi z dogodkom pridržali državljana Maroka in dva državljana Alžirije, ki so v državo prišli nezakonito.

Kljub omenjenemu dogodku pristojni zagotavljajo, da Slovenija ostaja varna država, policija pa da razmere obvladuje. Med ukrepi navajajo, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje schengenske meje, poleg tega pa so aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili tudi vojsko.

A v delu politike in več civilnih iniciativah menijo, da bi morali mejo s Hrvaško dosledneje varovati. Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije so zato k temu pozvali vlado, izrazili pa so tudi nasprotovanje sprejemno-registracijskim centrom ob meji. Na protest so pozivali tudi predstavniki nekaterih političnih strank.